На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
Сьогодні, 12:37
22-річного та 18-річного волинян разом із викраденими речами поліцейські спіймали у Ковелі.
Так, 15 грудня вранці до поліцейськи звернулася 35-річна жителька Любомля. Жінка повідомила що вночі із приміщення гаража, на території її домогосподарства, викрали два велосипеди, електроінструменти, запчастини та інструмент, всього на понад 27 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські протягом декількох годин спіймали злодіїв у Ковелі, усе викрадене вилучили.
Зокрема, два велосипеди, електричний зварювальний апарат, шліфувальна машинка (болгарка), два колеса до електричного велосипеда, бензопила, а також сокира, загалом речей було на понад 27 тисяч гривень. Після проведення необхідних слідчих речі повернуть власниці.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Триває слідство.
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Так, 15 грудня вранці до поліцейськи звернулася 35-річна жителька Любомля. Жінка повідомила що вночі із приміщення гаража, на території її домогосподарства, викрали два велосипеди, електроінструменти, запчастини та інструмент, всього на понад 27 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські протягом декількох годин спіймали злодіїв у Ковелі, усе викрадене вилучили.
Зокрема, два велосипеди, електричний зварювальний апарат, шліфувальна машинка (болгарка), два колеса до електричного велосипеда, бензопила, а також сокира, загалом речей було на понад 27 тисяч гривень. Після проведення необхідних слідчих речі повернуть власниці.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Триває слідство.
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