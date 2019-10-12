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На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень

На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
22-річного та 18-річного волинян разом із викраденими речами поліцейські спіймали у Ковелі.

Так, 15 грудня вранці до поліцейськи звернулася 35-річна жителька Любомля. Жінка повідомила що вночі із приміщення гаража, на території її домогосподарства, викрали два велосипеди, електроінструменти, запчастини та інструмент, всього на понад 27 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські протягом декількох годин спіймали злодіїв у Ковелі, усе викрадене вилучили.

Зокрема, два велосипеди, електричний зварювальний апарат, шліфувальна машинка (болгарка), два колеса до електричного велосипеда, бензопила, а також сокира, загалом речей було на понад 27 тисяч гривень. Після проведення необхідних слідчих речі повернуть власниці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Триває слідство.

На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень


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Теги: крадіжка, Любомль
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