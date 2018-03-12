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Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші

Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші
Фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які постраждали через карантин, почнуть виплачувати одноразову допомогу розміром 8 тисяч гривень від 21 грудня 2020 року.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у прямому ефірі на каналі “1+1”, - йдеться на сайті Урядовий портал.

“Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році”, - прокоментував Міністр.

За його словами, виплати отримають ті, основний КВЕД яких включений в перелік видів економічної діяльності, які можуть постраждати у зв'язку з посиленням карантину. Програма “Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин” не прив’язана до переліку та реалізується через регіональні центри зайнятості.

Ознайомитися з порядком подачі документів усіх програм можна за посиланням: http://bit.ly/3nl0y2N.

“ФОПи стали для нас, для України великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, завжди проводимо з ними консультації. Діалог проводимо у форматі зустрічей з асоціаціями, які представляють ФОПів”, - прокоментував міністр.

Він додав, що Мінекономіки брало активну участь у розробці саме тих змін щодо відтермінування, які були прийняті. Адже з 1 січня мали вступити дуже жорсткі обмеження. Зараз більшість обмежень перенесено на рік, крім ризикових груп товарів.

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Теги: ФОПи, виплати, підприємці
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