На Волині через недобросовісного фермера 26 гектарів землі заросли чагарниками

26 гектарів землі на Волині, які орендувало фермерське господарство, повернуть державі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Інформують, що йдеться про землю на території Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району. Прокуратура подала позов до суду з метою розірвання договору оренди, стягнення із недобросовісного орендаря заборгованої орендної плати й повернення державі земельної ділянки вартістю 26 мільйонів гривень.Прокурори з'ясували, що упродовж 2016-2020 років фермерське господарство систематично порушувало умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 26 га, не сплачувало орендної плати й не використовувало землю за призначенням, відтак вона заросла чагарниками.Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася розірвання договору оренди, стягнення заборгованості до бюджету та повернення земельної ділянки державі.