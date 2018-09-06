На Волині через недобросовісного фермера 26 гектарів землі заросли чагарниками
Сьогодні, 13:20
26 гектарів землі на Волині, які орендувало фермерське господарство, повернуть державі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Інформують, що йдеться про землю на території Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району. Прокуратура подала позов до суду з метою розірвання договору оренди, стягнення із недобросовісного орендаря заборгованої орендної плати й повернення державі земельної ділянки вартістю 26 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що упродовж 2016-2020 років фермерське господарство систематично порушувало умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 26 га, не сплачувало орендної плати й не використовувало землю за призначенням, відтак вона заросла чагарниками.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася розірвання договору оренди, стягнення заборгованості до бюджету та повернення земельної ділянки державі.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Інформують, що йдеться про землю на території Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району. Прокуратура подала позов до суду з метою розірвання договору оренди, стягнення із недобросовісного орендаря заборгованої орендної плати й повернення державі земельної ділянки вартістю 26 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що упродовж 2016-2020 років фермерське господарство систематично порушувало умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 26 га, не сплачувало орендної плати й не використовувало землю за призначенням, відтак вона заросла чагарниками.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася розірвання договору оренди, стягнення заборгованості до бюджету та повернення земельної ділянки державі.
Зображення ілюстративне
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