Дистанційне навчання чи канікули з 8 до 24 січня: що про це каже МОН
Сьогодні, 13:47
Через посилення протиепідемічних заходів учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня 2021 року, водночас заклади зможуть оголосити на цей період канікули.
Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України керівникам місцевих департаментів освіти і науки, інформують на сайті міністерства.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджують посилені карантинні обмеження.
Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
Тож міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів “Всеукраїнська школа онлайн”, яку запустили МОН та Мінцифри.
Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість за потреби оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону “Про повну загальну середню освіту”. Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
Нагадаємо, в умовах карантину через COVID-19 Уряд дозволив дітям з особливими освітніми потребами користуватись вдома шкільними індивідуальними допоміжними засобами для навчання.
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Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України керівникам місцевих департаментів освіти і науки, інформують на сайті міністерства.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджують посилені карантинні обмеження.
Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
Тож міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів “Всеукраїнська школа онлайн”, яку запустили МОН та Мінцифри.
Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість за потреби оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону “Про повну загальну середню освіту”. Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
Нагадаємо, в умовах карантину через COVID-19 Уряд дозволив дітям з особливими освітніми потребами користуватись вдома шкільними індивідуальними допоміжними засобами для навчання.
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