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На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО

На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО
Неподалік села Лихачів Носівського району Чернігівської області зіткнулися два легковика. На місці автопригоди загинули троє людей.

Аварія сталась 16 грудня близько 4-ї ранку, - інформує секор комунікації поліції Чернігівської області.

Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Черрі М11 виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком Renault Megane під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів та пасажир Черрі М11. Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Згідно з нею, максимальне покарання — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО
На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО
На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО


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Теги: Чернігівщина, аварія
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