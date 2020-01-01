Для онкохворих жителів Ковеля виділили гроші на лікування





Про це стало відомо на засіданні виконкому, яке відбулося 16 грудня, - йдеться на сайті



Дванадцятеро людей, які мають онкологічні захворювання, профінансують у сумі 58 тисяч, четверо, у кого рідкісні недуги – понад 23 тисячі гривень.



На лікування і підтримку тридцяти шести мешканців міста, які потрапили в тимчасові життєві труднощі, спрямуюь майже 25 тисяч гривень.



Двом ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять по п’ять тисяч кожному, двом сім’ям учасників АТО – по тисячі гривень.



По тисячі отримають до дня народження двоє дітей, батьки яких загинули на Сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанам виплатять матеріальну допомогу на лікування і соціальну підтримку.Про це стало відомо на засіданні виконкому, яке відбулося 16 грудня, - йдеться на сайті Ковельради. Дванадцятеро людей, які мають онкологічні захворювання, профінансують у сумі 58 тисяч, четверо, у кого рідкісні недуги – понад 23 тисячі гривень.На лікування і підтримку тридцяти шести мешканців міста, які потрапили в тимчасові життєві труднощі, спрямуюь майже 25 тисяч гривень.Двом ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять по п’ять тисяч кожному, двом сім’ям учасників АТО – по тисячі гривень.По тисячі отримають до дня народження двоє дітей, батьки яких загинули на Сході України.

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