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Для онкохворих жителів Ковеля виділили гроші на лікування

Для онкохворих жителів Ковеля виділили гроші на лікування
Ковельчанам виплатять матеріальну допомогу на лікування і соціальну підтримку.

Про це стало відомо на засіданні виконкому, яке відбулося 16 грудня, - йдеться на сайті Ковельради.

Дванадцятеро людей, які мають онкологічні захворювання, профінансують у сумі 58 тисяч, четверо, у кого рідкісні недуги – понад 23 тисячі гривень.

На лікування і підтримку тридцяти шести мешканців міста, які потрапили в тимчасові життєві труднощі, спрямуюь майже 25 тисяч гривень.

Двом ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять по п’ять тисяч кожному, двом сім’ям учасників АТО – по тисячі гривень.

По тисячі отримають до дня народження двоє дітей, батьки яких загинули на Сході України.

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Теги: онкохворі, гроші, Ковель, лікування
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