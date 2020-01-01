У Луцьку на Шота Руставелі тимчасово не буде води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Інформують, що завтра, 17 грудня, із 10:00 до 18:00 у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальнх робіт буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Шота Руставелі, 9, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15.



Тож у лучан перепрошують за тимчасові незручності.

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