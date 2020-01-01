Де на Волині не буде світла 17 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



09:00-17:00. СКЗ О.Олеся,68

Кафе «Підкова», м. Вол-Волинський

вул. О. Олеся 48-102,

Лєвенцова 39-83

Водонапірна вежа вул.Залізнична

с.Бубнів

вул. Залізнична 12-69.



Іваничівський район



10:00-16:00. с. Самоволя, вул Лісна, вул.Шевченка



Камінь-Каширський район



10:00 - 17:00. Стобихівка, вул.Польова, вул.Лісова.



Ківерцівський район



9:00-17:00. КУ "Об'єднаний трудовий архів»

Управління Державної міграційної

ФОП Шимчук Сергій Євстафійович

ФОП Марчук Юрій Романович

ФОП Дейна Альона Степанівна

ФОП Хитрик Оксана Борисівна

ФОП Кулеша Олена Ігорівна

"7-23" - магазин, м. Ківерці

вул.Відродження буд.8,12,12а,14,16,18,

вул.Паркова,2,

с.Жабка

вул.Козацька ,

вул.Луцька,

вул.Вишнева,буд.1-6,

Цуманське ВУЖКГ - контора

ФОП Бондар Л.С. - магазин

ФОП Ховайло О.В. - магазин

Дуб А.В. - лазня смт.Цумань

вул.1-го Травня, буд.44-133,

вул.Чехова, буд.1-28,

вул.Набережна,1-12,

вул.Дзержинського, 1-32

вул.Жукова,1-13



Ковельський район



9:00-17:00. Населення, с. Білин

с.Колодяжне

Голобська селищна рада

Ковельське МТМО

Гумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради

Волинська дирекція АТ «Укрпошта»

Голобське споживче товариство, с. Майдан вул.Молодіжна, вул.Дубова

ФОП Дубій В.І

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» м.Ковель



Локачинський район



9:00-15:00. с. Затурці вул. Незалежності.



11:00-15:00 Школа, бібліотека, Центр зайнятості, казначейство, П-ць Бобрик (магазин) с.м.т.Локачі вул.Миру, Незалежності



Луцький район



09:30 – 17:00. с. В.Омеляник вул. Лисенка



10:00 – 17:00 ВУЖКГ с.Липини

Дитсадок с.Липини вул. Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодіжна, Садова, Окружна



Любомльський та Шацький райони



9:00-17:00

с. Скиби

с.Мельники

с.Ростань

ФОП Пархомук А. В, с. Куснище



Любешівський район



10:00-17:00. с. Седлище:

Лісопилка ФОП Маньчик

-школа

-адмінприміщення Седлище ст/о

-АТС

- магазини

-зерносклад ФОП Трушик В. В.

- станція мобільного звязку « Водафон»

- станція мобільного звязку «Київстар»

-дитячі садочки

- стоматологічний кабінет ФОП Петрук

с. Угриничі:

-школа

-магазини

-ФАП

-дитячий садок, с.Седлище, Угриничі



місто Нововолинськ



8:00-17:00. м. Нововолинськ: пров.Мирний 19,20; Зелена 53-63, 52-72; Б.Хмельницького 22; Миру 11-27, 10-22; Сковороди 11, 22; Куліша 2-6; вул.Сонячна 8-12, 9.



Ратнівський район



9:30-17:00. с.Видраниця



Рожищенський район



9:00-17:00. Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67, П-ць Вольська Т.К, Магазин, с.Топільно, вул.Жовтнева,(33-75),79-117(непарні),(40-92(парні), Ватутіна, Першотравнева, м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук), вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106, Будинок дит. творчості,кіоск Алієва,

Рожищенський РВ УМВС(адмінприміщення)

ПЖКГ(котельня, КНС) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)

м.Рожище, вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2, с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с,Милін (повністю), м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні), магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС, м Рожище ФОП Дмитрук О.П, Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок, Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.), м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського, Молодіжна

Набережна, с. Ольганівка вул.Лісова, Гранична, м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31, с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна,

Першотравнева, с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня, с.Єлизаветин (повністю), Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна

с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5



Старовижівський район



10:00-16-00. ПП Дийнека магазин, с.Кримно вул:Червоноармійська, Молодіжна, СВК Нове Життя с.Сераховичі



Турійський район



10:00-16:30. Ковельавтодор- база відпочинку, ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин

ТРСТ- магазин, дім молитви, с.Замости



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».09:00-17:00. СКЗ О.Олеся,68Кафе «Підкова», м. Вол-Волинськийвул. О. Олеся 48-102,Лєвенцова 39-83Водонапірна вежа вул.Залізничнас.Бубніввул. Залізнична 12-69.10:00-16:00. с. Самоволя, вул Лісна, вул.Шевченка10:00 - 17:00. Стобихівка, вул.Польова, вул.Лісова.9:00-17:00. КУ "Об'єднаний трудовий архів»Управління Державної міграційноїФОП Шимчук Сергій ЄвстафійовичФОП Марчук Юрій РомановичФОП Дейна Альона СтепанівнаФОП Хитрик Оксана БорисівнаФОП Кулеша Олена Ігорівна"7-23" - магазин, м. Ківерцівул.Відродження буд.8,12,12а,14,16,18,вул.Паркова,2,с.Жабкавул.Козацька ,вул.Луцька,вул.Вишнева,буд.1-6,Цуманське ВУЖКГ - контораФОП Бондар Л.С. - магазинФОП Ховайло О.В. - магазинДуб А.В. - лазня смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд.44-133,вул.Чехова, буд.1-28,вул.Набережна,1-12,вул.Дзержинського, 1-32вул.Жукова,1-139:00-17:00. Населення, с. Білинс.КолодяжнеГолобська селищна радаКовельське МТМОГумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиВолинська дирекція АТ «Укрпошта»Голобське споживче товариство, с. Майдан вул.Молодіжна, вул.ДубоваФОП Дубій В.ІАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» м.Ковель9:00-15:00. с. Затурці вул. Незалежності.11:00-15:00 Школа, бібліотека, Центр зайнятості, казначейство, П-ць Бобрик (магазин) с.м.т.Локачі вул.Миру, Незалежності09:30 – 17:00. с. В.Омеляник вул. Лисенка10:00 – 17:00 ВУЖКГ с.ЛипиниДитсадок с.Липини вул. Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодіжна, Садова, Окружна9:00-17:00с. Скибис.Мельникис.РостаньФОП Пархомук А. В, с. Куснище10:00-17:00. с. Седлище:Лісопилка ФОП Маньчик-школа-адмінприміщення Седлище ст/о-АТС- магазини-зерносклад ФОП Трушик В. В.- станція мобільного звязку « Водафон»- станція мобільного звязку «Київстар»-дитячі садочки- стоматологічний кабінет ФОП Петрукс. Угриничі:-школа-магазини-ФАП-дитячий садок, с.Седлище, Угриничі8:00-17:00. м. Нововолинськ: пров.Мирний 19,20; Зелена 53-63, 52-72; Б.Хмельницького 22; Миру 11-27, 10-22; Сковороди 11, 22; Куліша 2-6; вул.Сонячна 8-12, 9.9:30-17:00. с.Видраниця9:00-17:00. Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67, П-ць Вольська Т.К, Магазин, с.Топільно, вул.Жовтнева,(33-75),79-117(непарні),(40-92(парні), Ватутіна, Першотравнева, м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук), вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106, Будинок дит. творчості,кіоск Алієва,Рожищенський РВ УМВС(адмінприміщення)ПЖКГ(котельня, КНС) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)м.Рожище, вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2, с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с,Милін (повністю), м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні), магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС, м Рожище ФОП Дмитрук О.П, Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок, Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.), м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського, МолодіжнаНабережна, с. Ольганівка вул.Лісова, Гранична, м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31, с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна,Першотравнева, с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня, с.Єлизаветин (повністю), Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжнас.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 510:00-16-00. ПП Дийнека магазин, с.Кримно вул:Червоноармійська, Молодіжна, СВК Нове Життя с.Сераховичі10:00-16:30. Ковельавтодор- база відпочинку, ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.СоминТРСТ- магазин, дім молитви, с.Замости

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