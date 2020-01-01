На чотирьох локаціях Луцька до кінця грудня зріжуть аварійні та хворі дерева
Сьогодні, 16:15
У Луцьку є велика кількість аварійних, уражених хворобами та шкідниками насаджень.
Про це розповідають на сайті Луцькради.
Переважна більшість декоративних насаджень (а серед них - блакитні ялини, що на Театральному майдані, на меморіальному комплексі “Вічна слава”, біля центрального корпусу ВНУ імені Лесі Українки, Свято-Троїцького кафедрального собору зі сторони юнацької бібліотеки, в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) мають приблизно однаковий вік - 40-50 років.
Сьогодні частина з них уже загинули (всохли), окремі знаходяться на межі, втративши декоративну та природну цінність.
За словами начальника відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, більшість міських територій, на яких розміщені зелені насадження, що мають естетичну, природну та наукову цінність, з метою їх збереження мають статус об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічних, загальнозоологічних та інших пам’яток природи. Тому, для впорядкування насаджень на цих територіях з дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства, підготовлено ряд дозвільних документів для їх видалення.
Відділ екології для підготовки експертного висновку та акту обстеження аварійних, сухостійних, вражених шкідниками насаджень на меморіальному комплексі “Вічна слава”, біля Теремнівських ставків, у “Дубовому гаю”, в “Пташиному гаю” та інших міських об’єктах, запросив спеціалістів - науковців кафедри садово-паркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки Василя Войтюка та Марію Шепелюк. Також постійно консультуються з волинськими лісівниками, фахівцями Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист».
Зазначається, що вже до кінця року завершать роботи з видалення: 23 аварійних дерев на меморіальному комплексі “Вічна слава” (серед них 14 ялин), 12 дерев в “Дубовому гаю”, 12 дерев в “Пташиному гаю”, 16 - біля Теремнівських ставків.
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Про це розповідають на сайті Луцькради.
Переважна більшість декоративних насаджень (а серед них - блакитні ялини, що на Театральному майдані, на меморіальному комплексі “Вічна слава”, біля центрального корпусу ВНУ імені Лесі Українки, Свято-Троїцького кафедрального собору зі сторони юнацької бібліотеки, в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) мають приблизно однаковий вік - 40-50 років.
Сьогодні частина з них уже загинули (всохли), окремі знаходяться на межі, втративши декоративну та природну цінність.
За словами начальника відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, більшість міських територій, на яких розміщені зелені насадження, що мають естетичну, природну та наукову цінність, з метою їх збереження мають статус об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічних, загальнозоологічних та інших пам’яток природи. Тому, для впорядкування насаджень на цих територіях з дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства, підготовлено ряд дозвільних документів для їх видалення.
Відділ екології для підготовки експертного висновку та акту обстеження аварійних, сухостійних, вражених шкідниками насаджень на меморіальному комплексі “Вічна слава”, біля Теремнівських ставків, у “Дубовому гаю”, в “Пташиному гаю” та інших міських об’єктах, запросив спеціалістів - науковців кафедри садово-паркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки Василя Войтюка та Марію Шепелюк. Також постійно консультуються з волинськими лісівниками, фахівцями Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист».
Зазначається, що вже до кінця року завершать роботи з видалення: 23 аварійних дерев на меморіальному комплексі “Вічна слава” (серед них 14 ялин), 12 дерев в “Дубовому гаю”, 12 дерев в “Пташиному гаю”, 16 - біля Теремнівських ставків.
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