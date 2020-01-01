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Зеленський – головне розчарування для українців у 2020-му. ОПИТУВАННЯ

Зеленський – головне розчарування для українців у 2020-му. ОПИТУВАННЯ
Президент Володимир Зеленський став «Розчаруванням 2020 року» для 42% українців.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 4 по 9 грудня.

Головною політичною подією 2020 року в Україні вважають місцеві вибори (їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів). Ще 23% назвали епідемію COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (карантин, локдаун), а 4,5% опитаних згадали рішення Конституційного Суду про скасування антикорупційних законів, 3% — ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, 3% — перемир’я на Донбасі, 2% — економічну кризу та зниження рівня життя населення, 2% — підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 2% — звільнення полонених, 1% — війну на Донбасі. Кожна з інших подій називалася менш, ніж 1% опитаних. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

Головними політичними подіями 2020 року в світі були названі вибори у США (29%) та епідемія COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (27,5%). Половина (49,5%) тих, хто назвав головною подією вибори у США, вважають її позитивною, і лише 9% — негативною, 96% тих, хто назвав головною подією епідемію COVID-19, трактують її як негативну. 10% респондентів назвали вибори в Білорусі, 5% — війну в Нагірному Карабаху, 2% — світову економічну кризу, 1,5% — створення вакцини від COVID-19. Жодної події не змогли назвати 18% (наприкіці минулого року жодної значущої події в світі у 2019 році не могли пригадати 51% респондентів).

Політиком 2020 року визнали Володимира Зеленського — його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді Політиком року його назвали 46%). 10% опитаних назвали Політиком року Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Володимира Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Володимира Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолій Шарія. 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019р. — 24%).

Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року. 10% Розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% — Володимира Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% — Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.



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Теги: розчарування, президент, Володимир Зеленський, опитування
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