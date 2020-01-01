У Миколаєві пасажири замість водія маршрутки заплатили 17 тисяч гривень штрафу





Про це повідомляють журналісти



Все почалося з того, що на початку жовтня поліція зупинила маршрутку, у якій пасажири стояли. Це порушення правил карантину, і на водія склали протокол.



Пізніше водій маршрутки за рішенням суду був оштрафований. Але ситуація набула зовсім несподіваного повороту.



"Все це відбулося у Матвіївці – це один з мікрорайонів Миколаєва, де живе багато чиновників. Як не парадоксально, але з громадським транспортом у нас проблема. До нас у день приїжджають лише чотири автобуси і дві маршрутки. В один з дощовитих днів пасажирів у маршрутці було більше, ніж треба. Норма перевищена на чотири чи п'ять людей", – розповідає місцева жителька Катерина Ангелова.



Маршрутку зупинила поліція і виписала водієві штраф у 17 тисяч грн.



"2 грудня відбувся суд, який постановив оштрафувати водія. Маршрутник розповів про це в інтернет-спільноті в соцмережі. Коли це прочитали матвіївці, то самі запропонували йому допомогу. Водій, як виявилося, людина скромна і спочатку відмовився від допомоги. Тоді люди звернулися до мене як до адміністратора цієї групи і попросили організувати збір грошей. Зрештою відгукнулися близько 200 людей, було зібрано і 17 тисяч грн, і суму для погашення судових витрат", – каже Ангелова.



За її словами, люди відгукнулися після того, як дізналися, що дохід сім'ї водія невеликий.



"Гроші зібрали за п'ять днів, були такі люди, які не жаліли і 500 грн. Реакція водія була вибуховою. Він всім дякував, навіть розплакався. Зізнався, що подумував уже брати кредит. Якщо ще й ця людина з'їде з маршруту, то нам тільки на оленях добиратися", – уточнює Ангелова.



До цього активістка додала, що вся Матвіївка хотіла б звернути увагу влади на проблему з транспортом у мікрорайоні. Часто буває так, що транспорт доводиться чекати близько години, тому люди і просяться у салон.



Згодом журналісти розшукали цього водія, його звуть Сергій Димитров.



"Я просто не очікував, що люди так згуртуються через штраф, який мені виписала поліція. Можливості заплатити таку суму в мене не було. Того дня було холодно, і мені стало шкода людей, які стояли з дітьми. Та й маршрут пролягає між полями, довжина шляху – 15 км. Тому я і взяв пасажирів", – розповів водій Сергій.



А на запитання журналіста, як буде чинити тепер, чи братиме пасажирів над норму, він відказав: "Тут між двох вогнів. Не знаю, що відповісти".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві пасажири маршрутки і сотні місцевих жителів допомогли заплатити водієві громадського транспорту величезний штраф у розмірі 17 000 гривень за порушення карантину.Про це повідомляють журналісти "Сьогодні" Все почалося з того, що на початку жовтня поліція зупинила маршрутку, у якій пасажири стояли. Це порушення правил карантину, і на водія склали протокол.Пізніше водій маршрутки за рішенням суду був оштрафований. Але ситуація набула зовсім несподіваного повороту."Все це відбулося у Матвіївці – це один з мікрорайонів Миколаєва, де живе багато чиновників. Як не парадоксально, але з громадським транспортом у нас проблема. До нас у день приїжджають лише чотири автобуси і дві маршрутки. В один з дощовитих днів пасажирів у маршрутці було більше, ніж треба. Норма перевищена на чотири чи п'ять людей", – розповідає місцева жителькаМаршрутку зупинила поліція і виписала водієві штраф у 17 тисяч грн."2 грудня відбувся суд, який постановив оштрафувати водія. Маршрутник розповів про це в інтернет-спільноті в соцмережі. Коли це прочитали матвіївці, то самі запропонували йому допомогу. Водій, як виявилося, людина скромна і спочатку відмовився від допомоги. Тоді люди звернулися до мене як до адміністратора цієї групи і попросили організувати збір грошей. Зрештою відгукнулися близько 200 людей, було зібрано і 17 тисяч грн, і суму для погашення судових витрат", – каже Ангелова.За її словами, люди відгукнулися після того, як дізналися, що дохід сім'ї водія невеликий."Гроші зібрали за п'ять днів, були такі люди, які не жаліли і 500 грн. Реакція водія була вибуховою. Він всім дякував, навіть розплакався. Зізнався, що подумував уже брати кредит. Якщо ще й ця людина з'їде з маршруту, то нам тільки на оленях добиратися", – уточнює Ангелова.До цього активістка додала, що вся Матвіївка хотіла б звернути увагу влади на проблему з транспортом у мікрорайоні. Часто буває так, що транспорт доводиться чекати близько години, тому люди і просяться у салон.Згодом журналісти розшукали цього водія, його звуть"Я просто не очікував, що люди так згуртуються через штраф, який мені виписала поліція. Можливості заплатити таку суму в мене не було. Того дня було холодно, і мені стало шкода людей, які стояли з дітьми. Та й маршрут пролягає між полями, довжина шляху – 15 км. Тому я і взяв пасажирів", – розповів водій Сергій.А на запитання журналіста, як буде чинити тепер, чи братиме пасажирів над норму, він відказав: "Тут між двох вогнів. Не знаю, що відповісти".

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