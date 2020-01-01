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У Миколаєві пасажири замість водія маршрутки заплатили 17 тисяч гривень штрафу

У Миколаєві пасажири замість водія маршрутки заплатили 17 тисяч гривень штрафу
У Миколаєві пасажири маршрутки і сотні місцевих жителів допомогли заплатити водієві громадського транспорту величезний штраф у розмірі 17 000 гривень за порушення карантину.

Про це повідомляють журналісти "Сьогодні".

Все почалося з того, що на початку жовтня поліція зупинила маршрутку, у якій пасажири стояли. Це порушення правил карантину, і на водія склали протокол.

Пізніше водій маршрутки за рішенням суду був оштрафований. Але ситуація набула зовсім несподіваного повороту.

"Все це відбулося у Матвіївці – це один з мікрорайонів Миколаєва, де живе багато чиновників. Як не парадоксально, але з громадським транспортом у нас проблема. До нас у день приїжджають лише чотири автобуси і дві маршрутки. В один з дощовитих днів пасажирів у маршрутці було більше, ніж треба. Норма перевищена на чотири чи п'ять людей", – розповідає місцева жителька Катерина Ангелова.

Маршрутку зупинила поліція і виписала водієві штраф у 17 тисяч грн.

"2 грудня відбувся суд, який постановив оштрафувати водія. Маршрутник розповів про це в інтернет-спільноті в соцмережі. Коли це прочитали матвіївці, то самі запропонували йому допомогу. Водій, як виявилося, людина скромна і спочатку відмовився від допомоги. Тоді люди звернулися до мене як до адміністратора цієї групи і попросили організувати збір грошей. Зрештою відгукнулися близько 200 людей, було зібрано і 17 тисяч грн, і суму для погашення судових витрат", – каже Ангелова.

За її словами, люди відгукнулися після того, як дізналися, що дохід сім'ї водія невеликий.

"Гроші зібрали за п'ять днів, були такі люди, які не жаліли і 500 грн. Реакція водія була вибуховою. Він всім дякував, навіть розплакався. Зізнався, що подумував уже брати кредит. Якщо ще й ця людина з'їде з маршруту, то нам тільки на оленях добиратися", – уточнює Ангелова.

До цього активістка додала, що вся Матвіївка хотіла б звернути увагу влади на проблему з транспортом у мікрорайоні. Часто буває так, що транспорт доводиться чекати близько години, тому люди і просяться у салон.

Згодом журналісти розшукали цього водія, його звуть Сергій Димитров.

"Я просто не очікував, що люди так згуртуються через штраф, який мені виписала поліція. Можливості заплатити таку суму в мене не було. Того дня було холодно, і мені стало шкода людей, які стояли з дітьми. Та й маршрут пролягає між полями, довжина шляху – 15 км. Тому я і взяв пасажирів", – розповів водій Сергій.

А на запитання журналіста, як буде чинити тепер, чи братиме пасажирів над норму, він відказав: "Тут між двох вогнів. Не знаю, що відповісти".

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Теги: водій, Миколаївщина, штраф
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