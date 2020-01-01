У Луцьку помічники вихователів, прибиральники, кухарі, сторожі закладів освіти отримають премії
Сьогодні, 17:26
У Луцьку виплатять премію працівникам з числа обслуговуючого персоналу садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, терцентру та спортшкіл.
Йдеться про помічників вихователів, прибиральників, кухарів, машиністів із прання, сторожів, двірників, підсобних працівників, завідувачів господарством тощо, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Ігор Поліщук.
Працівники отримають премію в розмірі 2500 грн кожному (2000 грн на руки). Всього таку виплату отримає 2471 особа.
"Працівники вказаних професій мають одні з найнижчих заробітних плат, а тому невелика премія перед святами буде дуже доречна", - зауважив Поліщук.
Міський голова Луцька додав, щодо педагогічних працівників буде окреме розпорядження про преміювання.
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Йдеться про помічників вихователів, прибиральників, кухарів, машиністів із прання, сторожів, двірників, підсобних працівників, завідувачів господарством тощо, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Ігор Поліщук.
Працівники отримають премію в розмірі 2500 грн кожному (2000 грн на руки). Всього таку виплату отримає 2471 особа.
"Працівники вказаних професій мають одні з найнижчих заробітних плат, а тому невелика премія перед святами буде дуже доречна", - зауважив Поліщук.
Міський голова Луцька додав, щодо педагогічних працівників буде окреме розпорядження про преміювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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