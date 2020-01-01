У Луцьку помічники вихователів, прибиральники, кухарі, сторожі закладів освіти отримають премії

У Луцьку виплатять премію працівникам з числа обслуговуючого персоналу садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, терцентру та спортшкіл.Йдеться про помічників вихователів, прибиральників, кухарів, машиністів із прання, сторожів, двірників, підсобних працівників, завідувачів господарством тощо, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мерПрацівники отримають премію в розмірі 2500 грн кожному (2000 грн на руки). Всього таку виплату отримає 2471 особа."Працівники вказаних професій мають одні з найнижчих заробітних плат, а тому невелика премія перед святами буде дуже доречна", - зауважив Поліщук.Міський голова Луцька додав, щодо педагогічних працівників буде окреме розпорядження про преміювання.