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У луцькій поліклініці вже місяць не працюють ліфти. ВІДЕО

У луцькій поліклініці вже місяць не працюють ліфти. ВІДЕО
Два ліфти у луцькій поліклініці №1 не працюють.

Про це кореспондентам Суспільного розповів лучанин Андрій Давидов.

На процедури та прийом до лікарів пацієнти ходять сходами. А будівля – чотириповерхова.

"Найважче старшим людям, та пацієнтам з інвалідністю", - каже Андрій Давидов. Чоловік зазначає, що декілька тижнів допомагає мамі потрапити на третій поверх в процедурний кабінет.

Як розповіла медична директорка поліклініки Людмила Пількевич, підіймачі не працюють вже місяць.

"Перший ліфт спочатку вийшов з ладу і вже не підлягав ремонту, а тепер і другий ліфт, бо він вже є старий, небезпечний для людей", - каже вона.

Підіймачі у поліклініці обслуговувало підприємство “Волиньліфт”, розповів телефоном директор Андрій Ткачук. Він каже, що 13 листопада технічний експерт дав висновок, що експлуатація двох ліфтів — заборонена.

На першому поверсі облаштували прийом сімейного лікаря для пацієнтів, які не можуть піднятися сходами.

Ситуацію Суспільному прокоментував начальник міського управління здоров'я Володимир Лотвін. З його слів, на заміну двох підіймачів потрібно 1,5 мільйона гривень.

"Питання про виділення цих коштів буде вирішуватися на сесії Луцької міської ради", - каже він.

За інформацією від міського управління охорони здоров'я Луцька, решта ліфтів у медичних установах обласного центру нині працюють.


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Теги: Луцьк, ліфти, проблема
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Коментарі 1
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25 мільйонів місцева влада витратила на непотрібний показушний ремонт вул.Соборності.
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