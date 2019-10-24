У луцькій поліклініці вже місяць не працюють ліфти. ВІДЕО





Про це кореспондентам Андрій Давидов.



На процедури та прийом до лікарів пацієнти ходять сходами. А будівля – чотириповерхова.



"Найважче старшим людям, та пацієнтам з інвалідністю", - каже Андрій Давидов. Чоловік зазначає, що декілька тижнів допомагає мамі потрапити на третій поверх в процедурний кабінет.



Як розповіла медична директорка поліклініки Людмила Пількевич, підіймачі не працюють вже місяць.



"Перший ліфт спочатку вийшов з ладу і вже не підлягав ремонту, а тепер і другий ліфт, бо він вже є старий, небезпечний для людей", - каже вона.



Підіймачі у поліклініці обслуговувало підприємство “Волиньліфт”, розповів телефоном директор Андрій Ткачук. Він каже, що 13 листопада технічний експерт дав висновок, що експлуатація двох ліфтів — заборонена.



На першому поверсі облаштували прийом сімейного лікаря для пацієнтів, які не можуть піднятися сходами.



Ситуацію Суспільному прокоментував начальник міського управління здоров'я Володимир Лотвін. З його слів, на заміну двох підіймачів потрібно 1,5 мільйона гривень.



"Питання про виділення цих коштів буде вирішуватися на сесії Луцької міської ради", - каже він.



За інформацією від міського управління охорони здоров'я Луцька, решта ліфтів у медичних установах обласного центру нині працюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два ліфти у луцькій поліклініці №1 не працюють.Про це кореспондентам Суспільного розповів лучанинНа процедури та прийом до лікарів пацієнти ходять сходами. А будівля – чотириповерхова."Найважче старшим людям, та пацієнтам з інвалідністю", - каже Андрій Давидов. Чоловік зазначає, що декілька тижнів допомагає мамі потрапити на третій поверх в процедурний кабінет.Як розповіла медична директорка поліклініки Людмила Пількевич, підіймачі не працюють вже місяць."Перший ліфт спочатку вийшов з ладу і вже не підлягав ремонту, а тепер і другий ліфт, бо він вже є старий, небезпечний для людей", - каже вона.Підіймачі у поліклініці обслуговувало підприємство “Волиньліфт”, розповів телефоном директор Андрій Ткачук. Він каже, що 13 листопада технічний експерт дав висновок, що експлуатація двох ліфтів — заборонена.На першому поверсі облаштували прийом сімейного лікаря для пацієнтів, які не можуть піднятися сходами.Ситуацію Суспільному прокоментував начальник міського управління здоров'я. З його слів, на заміну двох підіймачів потрібно 1,5 мільйона гривень."Питання про виділення цих коштів буде вирішуватися на сесії Луцької міської ради", - каже він.За інформацією від міського управління охорони здоров'я Луцька, решта ліфтів у медичних установах обласного центру нині працюють.

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