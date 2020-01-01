За тисячу кілометрів від Волині знайшли безпорадного чоловіка: шукають родичів у нашій області





Про це у Лілія Ярошевська.



За словами жінки, чоловік каже, що його звати Віктор Глущук. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.



Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.



«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Лілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять допомогти впізнати чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.Про це у соцмережі повідомила користувачкаЗа словами жінки, чоловік каже, що його звати. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.У коментаріЛілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.

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