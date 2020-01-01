За тисячу кілометрів від Волині знайшли безпорадного чоловіка: шукають родичів у нашій області
Сьогодні, 18:19
Волинян просять допомогти впізнати чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.
Про це у соцмережі повідомила користувачка Лілія Ярошевська.
За словами жінки, чоловік каже, що його звати Віктор Глущук. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.
Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.
«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Лілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.
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Про це у соцмережі повідомила користувачка Лілія Ярошевська.
За словами жінки, чоловік каже, що його звати Віктор Глущук. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.
Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.
«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Лілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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