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За тисячу кілометрів від Волині знайшли безпорадного чоловіка: шукають родичів у нашій області

За тисячу кілометрів від Волині знайшли безпорадного чоловіка: шукають родичів у нашій області
Волинян просять допомогти впізнати чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Про це у соцмережі повідомила користувачка Лілія Ярошевська.

За словами жінки, чоловік каже, що його звати Віктор Глущук. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.

Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.

«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Лілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.

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Теги: розшук, Віктор Глущук, Заболоття, Новомосковськ
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