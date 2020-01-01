За тисячу кілометрів від Волині знайшли безпорадного чоловіка: шукають родичів у нашій області. ОНОВЛЕНО





Про це у Лілія Ярошевська.



За словами жінки, чоловік каже, що його звати Віктор Глущук. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.



Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.



«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Лілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.



ОНОВЛЕНО



Станом на 20 голину 16 грудня відгукнулися люди, які знають Віктора Глущука та готові забрати його із Новомосковська на Волинь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять допомогти впізнати чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.Про це у соцмережі повідомила користувачкаЗа словами жінки, чоловік каже, що його звати. Він запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.Як опинився у Новомосковську, чоловік не пам’ятає.«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка.У коментаріЛілія Ярошевська підтвердила опубліковану у соцмережі інформацію та повідомила, що є волонтеркою руху, який допомагає розшукувати людей, з якими зник зв'язок.ОНОВЛЕНОСтаном на 20 голину 16 груднята готові забрати його із Новомосковська на Волинь.

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