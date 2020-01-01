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На Волині два чоловіки торгували наркотиками, одному з них повідомили про підозру

На Волині два чоловіки торгували наркотиками, одному з них повідомили про підозру
На Волині правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотиків.

Про це йдеться на сторінці Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури 35-річному жителю села Скобелка повідомили про підозру в неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).

Упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту ним канабісу.

У ході обшуку, проведеного в оселі чоловіка 16 грудня цього року, працівники поліції виявили й вилучили наркотичні засоби, згортки з підготовленим до збуту канабісом, мобільні телефони та гроші, отримані від незаконного промислу.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів.

Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України також 34-річного спільника волинянина – його односельця, у якого під час обшуку вилучили понад 2000 євро та записи щодо оборудок із наркотичними засобами.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Триває досудове розслідування.

Викриття обох волинян – спільна робота прокурорів та працівників Горохівського відділу поліції ГУ НП у Волинській області.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, кримінал, прокуратура, наркотики
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