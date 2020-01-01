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На Іваничівщині планують встановити в школах відеоспостереження

На Іваничівщині планують встановити в школах відеоспостереження
В Іваничівській ОТГ планують освітити території біля навчальних закладів та встановити у школах системи відеоспостереження.

Почнуть з ліцею №1. Необхідні для цього кошти виділили з місцевого бюджету 15-го грудня на сесії селищної ради, - пише БУГ.

Спочатку освітять території Іваничівського ліцею №1 та колишньої школи-інтернату, які, нагадаємо, об’єднають в один навчальний комплекс. Там встановлять 44 світильники. Для цього виділять із місцевого гаманця 36 тисяч гривень.

У подальших планах – облаштування в ліцеї системи відеоспостереження.

Голова Іваничівської ОТГ Лідія Томашевська запевнила, що завдяки цьому зможуть економити кошти на зарплаті охоронцям. Адже кількість охоронців можна буде скоротити.

«Варто переглянути ефективність роботи людей, які охороняють ті всі приміщення. Бо три ставки – це в межах 400 тисяч гривень. Це тільки три сторожа. А можна встановити зовнішнє освітлення і систему відеонагляду й вивести їх на пульти в інтернаті чи ліцеї. І тоді може бути один сторож, який охоронятиме відразу два приміщення», – зазначила Томашевська.

Вуличне освітлення планують облаштувати в усіх навчальних закладах Іваничівської громади.

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Теги: Волинь, Іваничі
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