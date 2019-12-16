Повідомили, як під час новорічних свят працюватиме міграційна служба Волині

У період новорічних та різдвяних свят Державна міграційна служба України у Волинській області змінить графік роботи.Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.В районних і міських територіальних підрозділах Міграційної служби Волині, які відповідно до постійного графіку роботи надають адміністративні послуги з вівторка по суботу, переносяться робочі дні:з суботи 26 грудня 2020 року – на понеділок 28 грудня 2020 року;з суботи 2 січня 2021 року – на понеділок 4 січня 2021 року;з п’ятниці 8 січня 2021 року – на понеділок 11 січня 2021 року;з суботи 9 січня 2021 року – на понеділок 18 січня 2021 року.В апараті Управління Міграційної служби Волинської області переноситься робочий день: з п’ятниці 8 січня 2021 року – на суботу 16 січня 2021 року.В інші дні відповідно до постійного графіку роботи."Звертаємо увагу, що статтею 53 КЗпП України передбачено напередодні святкового дня скорочення робочого дня на одну годину. Відповідно до цього 24 та 31 грудня 2020 року, а також 6 січня 2021 року робочий день у співробітників Міграційної служби Волинської області скорочено на 1 годину", - йдеться у дописі на сторінці міграційної служби.