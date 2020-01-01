Волинські ліцеїсти стали переможцями всеукраїнського турніру

Команда Нововолинського наукового ліцею-інтернату стала переожцем Всеукраїнського інтернет-турніру із природничих дисциплін "Відкрита природнича демонстрація".Про це йдеться на сторінці навчального закладу.Команда «Імпульс» у складі, під керівництвом вчителькивзяла участь у фінальному етапі турніру. Цьому передував непростий шлях, адже спочатку в змаганні брало участь близько 200 команд, але тільки 23 з них потрапили до основного етапу відбіркового туру.У фінальному бою зійшлися три найсильніші команди: «Імпульс» Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради, «Вікторія» Шосткинського НВК: СШ І–ІІ ст. – ліцею Сумської області, «Хвиля» Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області.У нелегкій, конкурентній, але захопливій та цікавій боротьбі команда «Імпульс» відірвалася від суперників та заслужено здобула перше місце."Окремо хочемо подякувати керівнику Лілії Степанівні Шустік, яка вже традиційно, починаючи з 2013 року, бере участь в Інтернет-турнірі. Ця вчителька вміє запалити серця юних науковців, згуртувати команду та впевнено вести до вершин! Велике спасибі також учителям хімії, географії, біології Світлані Василівні Літковець, Вірі Антонівні Шевчук, Оксані Леонідівні Кривицькій! Дякуємо нашій команді «Імпульс» і зичимо їм ще багато-багато перемог. Політ до зірок триває", - йдеться у дописі.