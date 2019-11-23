вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Верховна Рада змінила межі 11 українських міст

Верховна Рада змінила межі 11 українських міст
Верховна Рада ухвалила Постанову про зміну меж 11 міст у різних регіонах України.

Про це у Фейсбуці повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Укрінформ.

"Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав мер.

У попередньому пості Кодола вказував, що в разі прийняття постанови Ніжин територіально зросте на 725 га або майже на 17%.

Кодола зазначив, що необхідність впорядкування меж міста пов’язана з тим, що вони й досі не встановлені та юридично не закріплені. Проєкт проголосованої сьогодні постанови розроблявся з 2008 року.

"За цей час наша громада пройшла довготривалу процедуру: рішення районної та обласної ради, підготовка Постанови ВРУ міністерством розвитку громад і територій, розгляд у комітеті і нарешті голосування в Раді", - розповів міський голова.

Судячи з Постанови ВРУ, реально площа Ніжина зросла на 720 га (з 4305 до 5025 га), тому що близько 5 га території міста відійшло до Вертіївської сільської ради. Відповідно, на 720 га (0,5%) зменшилась площа Ніжинського району.

Іншими постановами, як зазначається на сайті ВРУ, також змінено межі міста Корюківка на Чернігівщині (збільшено на 371 га) та ще дев'яти населених пунктів у різних регіонах України.

Так, Постановою змінено і встановлено межі Радехова Червоноградського району Львівської області; Великих Мостів Червоноградського району Львівської області; Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області; Шполи Звенигородського району Черкаської області; Городка Хмельницького району Хмельницької області; Арциза Болградського району Одеської області; Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області; Овруча Коростенського району Житомирської області; Лозової Лозівського району Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Верховна Рада, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховна Рада змінила межі 11 українських міст
Сьогодні, 03:17
Волинські ліцеїсти стали переможцями всеукраїнського турніру
Сьогодні, 02:13
У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
Сьогодні, 01:14
Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним
Сьогодні, 00:15
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні хочуть вп'ятеро збільшити штрафи для пішоходів В Україні хочуть вп'ятеро збільшити штрафи для пішоходів
04 червень, 01:11
Нардепи попросили забезпечити Верховну Раду попкорном Нардепи попросили забезпечити Верховну Раду попкорном
04 березень, 01:13
В Україні хочуть дозволити змінювати ім`я по батькові В Україні хочуть дозволити змінювати ім`я по батькові
23 листопад, 2019, 01:11
Верховна Рада ухвалила курс на Євросоюз та НАТО Верховна Рада ухвалила курс на Євросоюз та НАТО
07 лютий, 2019, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
Верховна Рада змінила межі 11 українських міст
Сьогодні, 03:17
 0
Волинські ліцеїсти стали переможцями всеукраїнського турніру
Сьогодні, 02:13
 0
У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
Сьогодні, 01:14
 0
Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8