Верховна Рада змінила межі 11 українських міст
Сьогодні, 03:17
Верховна Рада ухвалила Постанову про зміну меж 11 міст у різних регіонах України.
Про це у Фейсбуці повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Укрінформ.
"Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав мер.
У попередньому пості Кодола вказував, що в разі прийняття постанови Ніжин територіально зросте на 725 га або майже на 17%.
Кодола зазначив, що необхідність впорядкування меж міста пов’язана з тим, що вони й досі не встановлені та юридично не закріплені. Проєкт проголосованої сьогодні постанови розроблявся з 2008 року.
"За цей час наша громада пройшла довготривалу процедуру: рішення районної та обласної ради, підготовка Постанови ВРУ міністерством розвитку громад і територій, розгляд у комітеті і нарешті голосування в Раді", - розповів міський голова.
Судячи з Постанови ВРУ, реально площа Ніжина зросла на 720 га (з 4305 до 5025 га), тому що близько 5 га території міста відійшло до Вертіївської сільської ради. Відповідно, на 720 га (0,5%) зменшилась площа Ніжинського району.
Іншими постановами, як зазначається на сайті ВРУ, також змінено межі міста Корюківка на Чернігівщині (збільшено на 371 га) та ще дев'яти населених пунктів у різних регіонах України.
Так, Постановою змінено і встановлено межі Радехова Червоноградського району Львівської області; Великих Мостів Червоноградського району Львівської області; Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області; Шполи Звенигородського району Черкаської області; Городка Хмельницького району Хмельницької області; Арциза Болградського району Одеської області; Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області; Овруча Коростенського району Житомирської області; Лозової Лозівського району Харківської області.
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Про це у Фейсбуці повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Укрінформ.
"Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав мер.
У попередньому пості Кодола вказував, що в разі прийняття постанови Ніжин територіально зросте на 725 га або майже на 17%.
Кодола зазначив, що необхідність впорядкування меж міста пов’язана з тим, що вони й досі не встановлені та юридично не закріплені. Проєкт проголосованої сьогодні постанови розроблявся з 2008 року.
"За цей час наша громада пройшла довготривалу процедуру: рішення районної та обласної ради, підготовка Постанови ВРУ міністерством розвитку громад і територій, розгляд у комітеті і нарешті голосування в Раді", - розповів міський голова.
Судячи з Постанови ВРУ, реально площа Ніжина зросла на 720 га (з 4305 до 5025 га), тому що близько 5 га території міста відійшло до Вертіївської сільської ради. Відповідно, на 720 га (0,5%) зменшилась площа Ніжинського району.
Іншими постановами, як зазначається на сайті ВРУ, також змінено межі міста Корюківка на Чернігівщині (збільшено на 371 га) та ще дев'яти населених пунктів у різних регіонах України.
Так, Постановою змінено і встановлено межі Радехова Червоноградського району Львівської області; Великих Мостів Червоноградського району Львівської області; Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області; Шполи Звенигородського району Черкаської області; Городка Хмельницького району Хмельницької області; Арциза Болградського району Одеської області; Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області; Овруча Коростенського району Житомирської області; Лозової Лозівського району Харківської області.
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