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У Молдові російській мові надали офіційний статус

У Молдові російській мові надали офіційний статус
Парламент Молдови затвердив закон про функціонування мов на території республіки, згідно з яким російська мова є мовою міжнаціонального спілкування.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Інтерфакс.

Одноголосно за закон проголосували депутати парламентської більшості - Партії соціалістів і партії "Шор". Опозиція бойкотує засідання парламенту в знак протесту проти затвердженого парламентською більшістю "токсичного" порядку денного.

Таким чином, відповідно до ухваленого закону, у взаєминах з органами державної влади, а також з підприємствами та організаціями, розташованими на території Молдови, мовою усного та письмового спілкування є державна мова і / або російська мова як мова міжнаціонального спілкування за вибором громадянина.

Також передбачено, що "держава має створити всі умови для використання і розвитку російської мови як мови міжнаціонального спілкування".

Відтепер російською мовою мають перекладатися всі назви вироблених у країні товарів і послуг, що продаються, ліків, а також таблички державних і громадських установ.

Законом пропонується ввести "особисту відповідальність" чиновників у разі, якщо вони відмовляються, на вимогу громадян, дати відповідь на усну або письмову петицію російською мовою.

Водночас закон зобов'язує керівників державних установ володіти державною мовою.

Ухвалений закон покликаний замінити закон про функціонування мов, який функціонував раніше. Він був ухвалений у Молдавській РСР 31 серпня 1989 року, але був скасований в 2018 році Конституційним судом, який визнав його "застарілим", інформує Інтерфакс.

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Теги: Молдова
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