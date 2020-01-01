У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
Сьогодні, 01:14
В обласному центрі Волині ДСНСники продезінфікували житлові будинки.
Про це йдеться на сторінці управління ДСНС у Волинській області.
Так, 15 грудня працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також групи радіаційного та хімічного захисту Управління ДСНС у Волинській області дезінфікували 47 житлових будинків в обласному центрі.
До робіт залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
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Про це йдеться на сторінці управління ДСНС у Волинській області.
Так, 15 грудня працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також групи радіаційного та хімічного захисту Управління ДСНС у Волинській області дезінфікували 47 житлових будинків в обласному центрі.
До робіт залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
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