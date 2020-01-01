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У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО

У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
В обласному центрі Волині ДСНСники продезінфікували житлові будинки.

Про це йдеться на сторінці управління ДСНС у Волинській області.

Так, 15 грудня працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також групи радіаційного та хімічного захисту Управління ДСНС у Волинській області дезінфікували 47 житлових будинків в обласному центрі.

До робіт залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО
У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДСНС
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