У Луцьку за добу продезінфікували 47 будинків. ФОТО





Про це йдеться на сторінці управління ДСНС у Волинській області.



Так, 15 грудня працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також групи радіаційного та хімічного захисту Управління ДСНС у Волинській області дезінфікували 47 житлових будинків в обласному центрі.



До робіт залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.





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