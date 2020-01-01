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На Закарпатті за високі бали на ЗНО випускникам заплатять по 50 тисяч гривень

На Закарпатті за високі бали на ЗНО випускникам заплатять по 50 тисяч гривень
У Мукачеві в Закарпатській області випускникам будуть виплачувати грошові нагороди за успішне складання підсумкової держатестації і Зовнішнього незалежного оцінювання.

Виплату отримають тільки п'ять випускників з тих, хто на тестуванні отримав 200 балів, вирішила місцева влада. Про це повідомляє прес-служба міськради Мукачева в середу, 16 грудня, - пише Кореспондент.

У проекті Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки схвалили зміни, які передбачають за 200 балів на ЗНО з одного предмета 50 тисяч гривень для п'яти школярів.

Виплати також передбачені і для вчителів, чиї учні отримали відмінні оцінки під час тестування, - вони зможуть отримати 10 тисяч гривень. За високі результати на державній підсумковій атестації 50 учнів з Мукачева зможуть отримати по 15 тисяч гривень. А кожен школяр, який закінчує 11-й клас, буде отримувати тисячу гривень.

Нарешті, програма передбачає щомісячні стипендії для 20 найкращих учнів або спортсменів у школах.

Раніше був опублікований графік проведення ЗНО-2021. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

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Теги: ЗНО, освіта, Мукачево
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це називається - українізація по закарпатські.
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