На Закарпатті за високі бали на ЗНО випускникам заплатять по 50 тисяч гривень





Виплату отримають тільки п'ять випускників з тих, хто на тестуванні отримав 200 балів, вирішила місцева влада. Про це повідомляє прес-служба міськради Мукачева в середу, 16 грудня, - пише



У проекті Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки схвалили зміни, які передбачають за 200 балів на ЗНО з одного предмета 50 тисяч гривень для п'яти школярів.



Виплати також передбачені і для вчителів, чиї учні отримали відмінні оцінки під час тестування, - вони зможуть отримати 10 тисяч гривень. За високі результати на державній підсумковій атестації 50 учнів з Мукачева зможуть отримати по 15 тисяч гривень. А кожен школяр, який закінчує 11-й клас, буде отримувати тисячу гривень.



Нарешті, програма передбачає щомісячні стипендії для 20 найкращих учнів або спортсменів у школах.



Раніше був опублікований графік проведення ЗНО-2021. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мукачеві в Закарпатській області випускникам будуть виплачувати грошові нагороди за успішне складання підсумкової держатестації і Зовнішнього незалежного оцінювання.Виплату отримають тільки п'ять випускників з тих, хто на тестуванні отримав 200 балів, вирішила місцева влада. Про це повідомляє прес-служба міськради Мукачева в середу, 16 грудня, - пише Кореспондент У проекті Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки схвалили зміни, які передбачають за 200 балів на ЗНО з одного предмета 50 тисяч гривень для п'яти школярів.Виплати також передбачені і для вчителів, чиї учні отримали відмінні оцінки під час тестування, - вони зможуть отримати 10 тисяч гривень. За високі результати на державній підсумковій атестації 50 учнів з Мукачева зможуть отримати по 15 тисяч гривень. А кожен школяр, який закінчує 11-й клас, буде отримувати тисячу гривень.Нарешті, програма передбачає щомісячні стипендії для 20 найкращих учнів або спортсменів у школах.Раніше був опублікований графік проведення ЗНО-2021. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

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