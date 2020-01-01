Луцькі лікарі врятували руку для чоловіка, який покалічився циркуляркою. ФОТО

Луцькі медики врятували руку чоловіку, який порізався циркуляркою.Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.У березні 2020 року у в медзаклад доставили пацієнта з села Тагачин Турійського району, який покалічився циркуляркою. Тоді операційна бригада рятувала відрізану в ділянці передпліччя руку протягом 6,5 годин. Під мікроскопом зшивали нерви, судини, м‘язи.«Також зробили кістковий остеосинтез, тобто, зафіксували переломи кісток металевими конструкціями, - розповідає лікар хірург-ортопед опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці,- Після операції стався некроз м‘язів з нагноєнням. Почистили рану, закрили дефект шкіри та м‘яких тканин».Після того, як загоїлася рана, у червні провели демонтаж, а в липні виконали металоостеосинтез променевої кістки з кістковою пластикою. Кістки зрослись і тиждень тому провели реконструктивну операцію по транспозиціі сухожилків, оскільки в пацієнта залишився неврологічний дефект: він міг згинати пальці і кисть, але не міг розгинати. Як жартує сам пацієнт, важко збирати картоплю і яблука.«Тому, ті сухожилля, які були збережені, у ході операції «перепідключили» до пошкоджених. Ось тепер, як ви бачите, пальці згинаються і розгинаються. Функція руки фактично відновлена,» - задоволений результатом лікар Микола Пемпко.