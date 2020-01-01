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Луцькі лікарі врятували руку для чоловіка, який покалічився циркуляркою. ФОТО

Луцькі лікарі врятували руку для чоловіка, який покалічився циркуляркою. ФОТО
Луцькі медики врятували руку чоловіку, який порізався циркуляркою.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.

У березні 2020 року у в медзаклад доставили пацієнта з села Тагачин Турійського району, який покалічився циркуляркою. Тоді операційна бригада рятувала відрізану в ділянці передпліччя руку протягом 6,5 годин. Під мікроскопом зшивали нерви, судини, м‘язи.

«Також зробили кістковий остеосинтез, тобто, зафіксували переломи кісток металевими конструкціями, - розповідає лікар хірург-ортопед опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Микола Пемпко,- Після операції стався некроз м‘язів з нагноєнням. Почистили рану, закрили дефект шкіри та м‘яких тканин».

Після того, як загоїлася рана, у червні провели демонтаж, а в липні виконали металоостеосинтез променевої кістки з кістковою пластикою. Кістки зрослись і тиждень тому провели реконструктивну операцію по транспозиціі сухожилків, оскільки в пацієнта залишився неврологічний дефект: він міг згинати пальці і кисть, але не міг розгинати. Як жартує сам пацієнт, важко збирати картоплю і яблука.

«Тому, ті сухожилля, які були збережені, у ході операції «перепідключили» до пошкоджених. Ось тепер, як ви бачите, пальці згинаються і розгинаються. Функція руки фактично відновлена,» - задоволений результатом лікар Микола Пемпко.

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Теги: Волинь, медицина, Луцьк
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