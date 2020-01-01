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Євро зріс в ціні: курс валют у Луцьку на 17 грудня

Євро зріс в ціні: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.684, а продаж – 28.008.

Євро при купівлі становить – 33.532, продажу – 34.068.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.717.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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