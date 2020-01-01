Євро зріс в ціні: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 08:59
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.684, а продаж – 28.008.
Євро при купівлі становить – 33.532, продажу – 34.068.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.717.
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Євро при купівлі становить – 33.532, продажу – 34.068.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.717.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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