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У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*

У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» – виставка Іллі Петрика.

Про виставку фотографа повідомляє пресслужба ТРЦ.

Тема виставки: «Враження від подорожей» (фотографія).

Ілля намагався фотографувати ще зі школи, але більш серйозно до цього почав ставитися, коли вступив до університету. Саме тоді це стало його повноцінним хобі. Це зокрема пов'язано із тим, що фотограф почав більше подорожувати. Відвідуючи нові країни та міста, йому завжди хочеться передати дух того чи іншого місця через світлини.

Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись фотографіями.

Виставка діє щодня з 11 по 24 грудня з 10:00 до 22:00. Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

Вхід вільний!

У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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