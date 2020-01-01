17 грудня – День Великомучениці Варвари: що не можна робити у свято

17 грудня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Варвари Іліопольської.Варвара народилася в місті Іліополі, в знатній язичницькій родині. Вона була єдиною дочкою багатія Діоскора, який був твердим язичником і намагався всіляко вберегти свою доньку від впливу християнства.Коли батько захотів віддати дочку заміж, та не погодилася. Батько подумав, що причиною відмови одружуватися є самотність дочки і дозволив їй ходити, куди вона забажає. Так Варвара познайомилася з християнами і прийняла їхню віру.Коли її батько дізнався про це, то вирішив покарати дочку та віддав її в руки мучителів. Історія свідчить, що після довгих мук її кинули до в’язниці, де вночі у видінні їй явився Бог, який зцілив рани.Наступного дня дівчину знову почали катувати, але вона мужньо все переносила, чим надихнула одну зі свідків Юліанію, яка виступила з народу і оголосила себе християнкою. Такого вчинку їй не пробачили і підвісили на дерево поруч із Варварою.Дівчат спочатку довго катували, а потім відрубали їм голови. Того ж дня Діоскор і головний мучитель Варвари Мартіан були повністю спалені блискавкою під час грози, так що від них не залишилося навіть кісток.За народним календарем, 17 грудня – День святої Варвари. Цього дня намагалися не працювати. Дозволялося лише шити і вишивати. Вірили, що у вироби, виготовлені 17 грудня, впліталися божественні частинки. А ось ткати або прясти на Варвару заборонялося.День Варвари на Русі вважався жіночим святом. Вранці 17 грудня представниці прекрасної статі йшли на церковну службу, де ставили свічки біля образу великомучениці і зверталися до неї зі своїми проханнями.Святій Варварі молилися переважно жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.У наших пращурів існувало повір’я, що від дня Варвари Дід Мороз по землі починає гуляти, і від його подихів все навколо покривається інієм. Тому народ без особливої потреби на вулицю не виходив, щоб не замерзнути.Від 17 грудня на Русі починалася підготовка до зимових свят (Різдва, святок та Хрещення). Дівчата цього дня ворожили. В саду нарізали гілочок з вишні і ставили їх у посудину з водою.Якщо до Різдва на гілках починали пробиватися листочки, значить, майбутнього року всі бажання і мрії здійсняться, а незаміжнім дівчатам це обіцяло весілля.Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна, Альбіна, Герман- Заборона на жіночі роботи (ткацтво та прядіння). Дозволялося тільки в’язати і вишивати.- Намагайтеся 17 грудня ні з ким не сваритися і не лихословити.- Бажати комусь зла і хвороб у цей день ні в якому разі не можна, інакше можна притягнути нещастя у власний будинок.- Можна мити посуд, готувати і прибирати.- На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій. Якщо такої можливості немає, то можна помолитися і вдома.