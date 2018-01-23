Двоє школярок з Волині отримуватимуть президентські стипендії





Відповідний указ Володимир Зеленський.



Так, строком на один календарний рік стипендії отримуватимуть учениця 5-го класу НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей № 1» імені Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського Волинської області Анна Каширець та учениця 8-го класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради» Соломія Крамар.



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