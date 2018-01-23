вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє школярок з Волині отримуватимуть президентські стипендії

Двоє школярок з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Двох школярок з Волині нагородили президентськими стипендіями за перемогу у Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Так, строком на один календарний рік стипендії отримуватимуть учениця 5-го класу НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей № 1» імені Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського Волинської області Анна Каширець та учениця 8-го класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради» Соломія Крамар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: студенти, школярі, президент, стипендії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчинці було лише 8 місяців, коли загинув тато: у дитини волинського Героя – день народження
Сьогодні, 10:06
У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*
Сьогодні, 10:00
Двоє школярок з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 09:53
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Сьогодні, 09:30
17 грудня – День Великомучениці Варвари: що не можна робити у свято
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК
03 вересень, 19:16
На Волині планують збільшення стипендії На Волині планують збільшення стипендії
23 січень, 2018, 18:10
35 учнів Ковеля отримають стипендії міського голови 35 учнів Ковеля отримають стипендії міського голови
06 жовтень, 2017, 15:46
Луцькі школярі отримуватимуть стипендії за особливі заслуги Луцькі школярі отримуватимуть стипендії за особливі заслуги
23 серпень, 2017, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 10:07
 0
Дівчинці було лише 8 місяців, коли загинув тато: у дитини волинського Героя – день народження
Сьогодні, 10:06
 0
У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*
Сьогодні, 10:00
 0
Двоє школярок з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8