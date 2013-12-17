Дівчинці було лише 8 місяців, коли загинув тато: у дитини волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Життєрадісна, весела та енергійна дівчинка на ім’я Марта 17 грудня святкує сьомий день народження. Вона є донькою, рядового міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення “Світязь” УМВС України. Сергій загинув 29 серпня 2014 року під час виходу так званим “зеленим коридором” на дорозі поміж с. Новокатеринівка та хутором Горбатенко, 3 вересня похований як тимчасово невстановлений Герой разом ще з 87 іншими бійцями на Запорізькому кладовищі. І лише після проведення експертизи ДНК перепохований на Волині 27 грудня того ж року разом зі ще 4-ма бійцями роти “Світязь”. Ці чоловіки загинули в один день, але ще 4 місяці чекали на те, щоб спочити у рідній землі.На момент загибелі татка, Марті було лише неповних 9 місяців, але час невпинно летить вперед. Наразі дівчинка ходить до школи, навчаючись у першому класі.Марта любить збирати конструктор лего і пазли, малювати фарбами і бавитися з іншими дітками. Вдома маленька красуня може проявити себе на повну. Тут Марта і співає, і виконує запальні танці. При цьому обов’язково потрібно ще й сукні переодягати – так, наче справжня співачка дає концерти наживо на великій сцені. Окрім танців та співу, любить дівчинка переглядати мультфільми.Марта безмежно любить природу і відпочинок на свіжому повітрі. Тому вона з сім’єю частенько вибирається до лісу, на озеро чи на дачу. А от за кордоном дівчинка ще не була, але дуже мріє десь поподорожувати. Обожнює тварин, як неодмінну складову живої природи. У них є черепаха Емма та декоративний кролик Сніжок.Матуся Марти Валентина Сергіївна дуже хороша та відповідальна, попри свою зайнятість роботою намагається багато часу проводити з дітьми: водить їх на мультики, у музеї та просто прогулянки по місту.Частину компенсації по втраті годувальника сім’ї мама отримала і вдячна навіть за те, бо то була дуже значна поміч. Та більшість коштів, що заробляє Валентина, ідуть на оплату найманого житла, так як власного дому родина немає. А для дівчинки нині актуальний і одяг, і взуття (бо дитина росте швидко і речей вистачає лише на сезон, а далі гардероб потрібно оновлювати). Тому мама буде дуже вдячна кожному за підтримку. А ще слова подяки хоче додати всім, хто не забуває про її сім’ю, що опікуються її дівчатками.Зробити сюрприз Марті може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164. Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті.Помінкевич Марта – 7 років (17.12.2013).м. Луцьк. Зріст: 122-125; Розмір взуття: 31-32.4731 2191 1514 4341 (Скворцова Валентина Сергіївна, Приватбанк).