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У Луцьку затвердили старост у приєднаних до міста громадах

У Луцьку затвердили старост у приєднаних до міста громадах
Затвердили кандидатури п’яти старост приєднаних до Луцька громад.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

На посаду старости сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка затвердили голову Жидичинської сільської ради Галину Матвіюк. Депутат Юрій Моклиця до голосування сказав, що до цієї кандидатури є питання, зокрема щодо управління землею і закликав утриматися своїх колег у затвердженні Галини Матвіюк на посаду старости, однак таку пропозицію не підтримали.

Старостою сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж став голова Боголюбської сільради Марія Якубовська.

Колишній голова Заборольської громади Валерій Боярський тепер опікуватиметься справами мешканців сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин.

Ексдиректор ДП «Документ» Валерій Войнаровський буде старостою сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині.

Колишній голова Ківерцівської райради Олександр Гурський став старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади.

Депутат Юрій Моклиця запитав, чому попереднього виконувача обов’язків старости Валентина Арчибасова не висували на цю посаду.

«Пан Олександр Гурський має більший досвід роботи в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах, у бізнесі. Думаю, що його професійні якості дадуть змогу краще справлятися з обов’язками старости», - сказав мер Ігор Поліщук.

Обранець громади Михайло Наход відзначив, що фракція «Свідомі» утримається від голосування, адже Олександр Гурський є депутатом Луцької райради, тому не може виконувати обов’язки старости, адже це – майже такі ж повноваження. Натомість очільниця юридичного департаменту Наталія Юрченко зазначила, що староста не може будучи депутатом входити до складу виконкому, але тільки у тому випадку, якби він був депутатом Луцької міської ради.

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Теги: старости, Луцьк
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