У Луцьку затвердили старост у приєднаних до міста громадах

Затвердили кандидатури п’яти старост приєднаних до Луцька громад.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.На посаду старости сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка затвердили голову Жидичинської сільської ради Галину Матвіюк. Депутат Юрій Моклиця до голосування сказав, що до цієї кандидатури є питання, зокрема щодо управління землею і закликав утриматися своїх колег у затвердженні Галини Матвіюк на посаду старости, однак таку пропозицію не підтримали.Старостою сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж став голова Боголюбської сільрадиКолишній голова Заборольської громадитепер опікуватиметься справами мешканців сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин.Ексдиректор ДП «Документ»буде старостою сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині.Колишній голова Ківерцівської райрадистав старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади.Депутатзапитав, чому попереднього виконувача обов’язків старостине висували на цю посаду.«Пан Олександр Гурський має більший досвід роботи в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах, у бізнесі. Думаю, що його професійні якості дадуть змогу краще справлятися з обов’язками старости», - сказав мер Ігор Поліщук.Обранець громадивідзначив, що фракція «Свідомі» утримається від голосування, адже Олександр Гурський є депутатом Луцької райради, тому не може виконувати обов’язки старости, адже це – майже такі ж повноваження. Натомість очільниця юридичного департаментузазначила, що староста не може будучи депутатом входити до складу виконкому, але тільки у тому випадку, якби він був депутатом Луцької міської ради.