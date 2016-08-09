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Хто увійшов до складу виконкому мерії Луцька. ПРІЗВИЩА

Хто увійшов до складу виконкому мерії Луцька. ПРІЗВИЩА
Затвердили персональний склад виконавчого комітету Луцької міської ради. Загалом до нього увійдуть 18 представників.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

До виконавчого комітету увійшли міський голова Ігор Поліщук, його заступник Юрій Вербич та секретар мерії Юрій Безпятко. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости Галина Матвіюк, Марія Якубовська, Валерій Боярський, Валерій Войнаровський, Олександр Гурський.

Окрім того, до складу виконавчого комітету увійдуть:

Балицький Сергій Іванович - директор ТзОВ «ВИШКІВ-БРУК»;

Бойко Петро Павлович - голова правління ОСББ «Вікторія Луцьк-1», «Євродвір-Луцьк», «Євродвір», ОСББ «Молоді-7»;

Бондарук Юрій Анатолійович - приватний підприємець, адвокат;

Денисюк Богдан Іванович - директор ТОВ «Тепло-Енерго-Центр»;

Іванюк Олег Володимирович - управитель ТОВ «Волиньрестконсалттехнології», радник з фінансів ТОВ «Волиньспецхарчінвесттехнології»;

Пікун Іван Адамович - адвокат;

Серватович Олександр Іванович - директор ТзОВ «ТРК «МІКС», голова громадської спілки «Спілка воїнів АТО»;

Тиводар Олександр Олександрович - приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;

Чернецький Олег Станіславович - приватний підприємець;

Ящук Віктор Петрович - заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр «ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ».

Натомість депутат Юрій Моклиця закликав затвердити склад виконкому у кількості 15 людей. За його словами, у запропонованому виконкому – «надлишок людей за посадою» та «потенційними рішальщиками».

«В усі часи до виконкому включали представників різних середовищ партій та організацій. Такий підхід був у ваших попередників до формування виконкому. Ми погоджуємося, що міський голова має вносити тих осіб, яких вважає за потрібне, ми не маємо застережень до запропонованих кандидатур. Але в останній місяць ми неодноразово чули, що потрібно зняти партійні прапори, що усі депутати мають бути партією лучан. Саме тому ми пропонували професійних кандидатів до цього органу, пропонувала кандидатів «Європейська солідарність», ФОПи, але ми не бачимо цих людей в списку. Найбільше нас турбує, що із запропонованими кандидатурами навіть не поспілкувалися, не те, що не вибрали», - сказав Тарас Шкітер.

Мер Ігор Поліщук назвав виконком збалансованим, запевнивши, що у ньому будуть представники різних політичних партій, волонтерів, підприємців тощо, і, на його думку, виконком буде ефективним.

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Теги: ЛМР, Луцька міська рада, Луцьк, депутати, комісія
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