Хто увійшов до складу виконкому мерії Луцька. ПРІЗВИЩА

Затвердили персональний склад виконавчого комітету Луцької міської ради. Загалом до нього увійдуть 18 представників.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.До виконавчого комітету увійшли міський голова, його заступникта секретар мерії. Також п'ять місць у виконкомі займуть старостиОкрім того, до складу виконавчого комітету увійдуть:- директор ТзОВ «ВИШКІВ-БРУК»;- голова правління ОСББ «Вікторія Луцьк-1», «Євродвір-Луцьк», «Євродвір», ОСББ «Молоді-7»;- приватний підприємець, адвокат;- директор ТОВ «Тепло-Енерго-Центр»;- управитель ТОВ «Волиньрестконсалттехнології», радник з фінансів ТОВ «Волиньспецхарчінвесттехнології»;- адвокат;- директор ТзОВ «ТРК «МІКС», голова громадської спілки «Спілка воїнів АТО»;- приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;- приватний підприємець;- заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр «ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ».Натомість депутатзакликав затвердити склад виконкому у кількості 15 людей. За його словами, у запропонованому виконкому – «надлишок людей за посадою» та «потенційними рішальщиками».«В усі часи до виконкому включали представників різних середовищ партій та організацій. Такий підхід був у ваших попередників до формування виконкому. Ми погоджуємося, що міський голова має вносити тих осіб, яких вважає за потрібне, ми не маємо застережень до запропонованих кандидатур. Але в останній місяць ми неодноразово чули, що потрібно зняти партійні прапори, що усі депутати мають бути партією лучан. Саме тому ми пропонували професійних кандидатів до цього органу, пропонувала кандидатів «Європейська солідарність», ФОПи, але ми не бачимо цих людей в списку. Найбільше нас турбує, що із запропонованими кандидатурами навіть не поспілкувалися, не те, що не вибрали», - сказавМер Ігор Поліщук назвав виконком збалансованим, запевнивши, що у ньому будуть представники різних політичних партій, волонтерів, підприємців тощо, і, на його думку, виконком буде ефективним.