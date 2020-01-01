Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 255,

м. Нововолинськ – 10,

Володимир-Волинський район – 38,

Горохівський район – 8,

Іваничівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 5,

Ківерцівський район –20,

Ковельський район – 17,

Локачинський район – 2,

Любомльський район – 6,

Любешівський район – 6,

Луцький район – 69,

Маневицький район – 20,

Ратнівський район – 5,

Рожищенський – 1,

Турійський район – 1,

Шацький район – 2.



Усього станом на 17 грудня в області зареєстрували 29 390 випадків.

Одужали – 22 528 (за останню добу – 490). Летальних випадків вже є 476 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).



Методом ПЛР всього обстежили 121 064 особи, за минулу добу обстежили 1026 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 467 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 255,м. Нововолинськ – 10,Володимир-Волинський район – 38,Горохівський район – 8,Іваничівський район – 2,Камінь-Каширський район – 5,Ківерцівський район –20,Ковельський район – 17,Локачинський район – 2,Любомльський район – 6,Любешівський район – 6,Луцький район – 69,Маневицький район – 20,Ратнівський район – 5,Рожищенський – 1,Турійський район – 1,Шацький район – 2.Усього станом на 17 грудня в області зареєстрували 29 390 випадків.Одужали – 22 528 (за останню добу – 490). Летальних випадків вже є 476 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).Методом ПЛР всього обстежили 121 064 особи, за минулу добу обстежили 1026 осіб.

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