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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 467 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 255,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 38,
Горохівський район – 8,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –20,
Ковельський район – 17,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 6,
Любешівський район – 6,
Луцький район – 69,
Маневицький район – 20,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський – 1,
Турійський район – 1,
Шацький район – 2.

Усього станом на 17 грудня в області зареєстрували 29 390 випадків.
Одужали – 22 528 (за останню добу – 490). Летальних випадків вже є 476 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).

Методом ПЛР всього обстежили 121 064 особи, за минулу добу обстежили 1026 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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