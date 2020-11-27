Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
Сьогодні, 11:03
Погодили умови оплати праці Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима зазначила, що посада міського голови відноситься до другої категорії посад, відповідно Ігорю Поліщуку пропонують присвоїти 5 ранг посадової особи в органах місцевого самоврядування.
Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).
Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.
Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима зазначила, що посада міського голови відноситься до другої категорії посад, відповідно Ігорю Поліщуку пропонують присвоїти 5 ранг посадової особи в органах місцевого самоврядування.
Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).
Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.
Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А слабо працювати за 6 тис в місяць? Як багато хто з його виборців живе
Останні новини
Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
Сьогодні, 11:03
Хто увійшов до складу виконкому мерії Луцька. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 10:45