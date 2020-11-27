Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука

Погодили умови оплати праці Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.Начальник відділу кадрової роботи та нагородзазначила, що посада міського голови відноситься до другої категорії посад, відповідно Ігорю Поліщуку пропонують присвоїти 5 ранг посадової особи в органах місцевого самоврядування.Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.