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Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука

Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
Погодили умови оплати праці Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима зазначила, що посада міського голови відноситься до другої категорії посад, відповідно Ігорю Поліщуку пропонують присвоїти 5 ранг посадової особи в органах місцевого самоврядування.

Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).

Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.

Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.

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Теги: Ігор Поліщук, Луцьк, мер, зарплата
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Коментарі 1
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А слабо працювати за 6 тис в місяць? Як багато хто з його виборців живе
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