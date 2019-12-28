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У Луцьку профспілкам не дали будувати навчально-методичний центр на Відродження

У Луцьку профспілкам не дали будувати навчально-методичний центр на Відродження
У Луцьку скасували містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва навчально-методичного центру профспілок.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про добудову споруди, що на проспекті Відродження, 24.

Очільниця юридичного департаменту Наталія Юрченко зазначила, що при видачі містобудівних умов виявили порушення, зокрема замовник будівництва не мав речових прав на ділянку, де планували будівництво. Окрім того, не врахували і потрібність розробки детального плану територій.

Депутат Юрій Моклиця поцікавився, чому справу не розглядали в суді і чи відповідатиме хтось за допущення порушень.

«Поки справу будуть розглядати в судах, цю будівлю добудують і введуть в експлуатацію», - наголосив мер Ігор Поліщук. Він додав, що про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності повідомлять на сайті міської ради.

«На жаль, ми стикаємося з тим, що профспілки чинять подібні дії на території країни. Те ж у нас було і з бібліотекою, подібні речі хочуть зробити і з готелем «Профспілковий». До того ж, ми приймали рішення щодо мораторію на нове будівництво, хоч тут його позиціонують як реконструкцію. У майбутньому сквер, де знаходяться унікальні породи дерев і який хочуть забудувати профспілки, планують облагородити», - зауважив депутат Микола Федік.

Обранець громади Тарас Шкітер запропонував звернутися до суду з позовом на скасування містобудівних умов, щоб унеможливити оскарження рішення забудовником.

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Теги: профспілки, Відродження, Луцьк, добудова
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