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У Польщі арештували українця через подвійне вбивство, яке сталось 26 років тому

У Польщі арештували українця через подвійне вбивство, яке сталось 26 років тому
53-річного громадянина України затримали за підозрюю в подвійному вбивстві на території Груєцького повіту (Мазовецьке воєводство) в 1994 році.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Мазовецької поліції, українцеві вже пред'явили звинувачення, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Поки що чоловіка взяли під арешт на 3 місяці на час досудового слідства.

Злочин був скоєний 27 липня 1994 року в місцевості Нове-Място-над-Пилицею (Груєцький повіт). Тоді на полі знайшли закривавлені тіла 2-х чоловіків, яким було 36 та 47 років. Жертви мали вогнепальні поранення, отримані з близької відстані.

Слідство розглядало версію, що подвійне вбивство було скоєне на тлі помсти. Один із загиблих перед цим начебто відмовився працевлаштувати чоловіка, якого запідозрили у скоєнні злочину.

Свідки розповіли, що поблизу місця, де знайшли тіла, бачили чоловіків, які могли говорити російською мовою. Поліція навіть склала їхні фотороботи, однак знайти причетних до вбивства не вдалося. Не допоміг навіть Інтерпол. Через це справу закрили.

Лише в 2011 році про неї знову згадали. Польські силовики звернулися до своїх колег у Білорусі, Вірменії та Ізраїлі, оскільки розраховували, що вбивця може переховуватися в цих країнах. Нової інформації не отримали. Тоді справою зайнялися співробітники окремого підрозділу „Archiwum X”, яке діє в структурі Мазовецької поліції.

Саме вони нещодавно й вишли на слід 53-річного українця, який є головним підозрюваним у скоєнні подвійного вбивства 26 років тому. Де саме затримали чоловіка, не повідомляють.

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Теги: Польща, українець, вбивство
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