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У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*

У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
У кінотеатрі «PremierCity» діють знижки на квитки у кіно.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб'ютором).

На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.

Тож усіх запрошують до кінотеатру, аби насолодитись улюбленими фільмами.

У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*

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Теги: PremierCity, знижки, кіно
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