У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 13:27
У кінотеатрі «PremierCity» діють знижки на квитки у кіно.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб'ютором).
На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.
Тож усіх запрошують до кінотеатру, аби насолодитись улюбленими фільмами.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб'ютором).
На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.
Тож усіх запрошують до кінотеатру, аби насолодитись улюбленими фільмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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