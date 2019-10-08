Чоловік з Волині отримав 240 годин громадських робіт через систематичне домашнє насильство
Сьогодні, 20:40
На Волині засудили чоловіка із села Великий Обзир Камінь-Каширського району за систематичне вчинення домашнього насильства щодо своєї дружини. Йому призначили громадські роботи.
Про цей йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.
Камінь-Каширський районний суд вже притягував чоловіка до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак історія повторювалася знову і знову, тож жінка вкотре звернулася за допомогою до правоохоронних органів.
Її чоловік та батько неповнолітньої доньки наразі ніде офіційно не працює, а також є учасником АТО. Свою провину у вчиненні злочину визнає повністю.
Під час судового засідання потерпіла розповіла, що чоловік часто кричить, ображає її, лається нецензурними словами у присутності малолітньої доньки, звинувачує у зраді, б’є посуд і меблі, виганяє з будинку, погрожує фізичною розправою. Натомість вона змушена часто втікати з дому та викликати поліцію.
Під час судового засідання обвинувачений розповів, що у них із дружиною систематично виникають конфлікти через побутові проблеми, мовляв, їй не подобається, як він виконує хатні справи. До того ж, підтвердив, що вони обоє вживають спиртні напої.
У результаті судового засідання, на основі показів, речових доказів та результату слідчого експерименту, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин. До слова, у межах цієї статті, це є найбільшим строком громадських робіт для обвинуваченого.
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Про цей йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.
Камінь-Каширський районний суд вже притягував чоловіка до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак історія повторювалася знову і знову, тож жінка вкотре звернулася за допомогою до правоохоронних органів.
Її чоловік та батько неповнолітньої доньки наразі ніде офіційно не працює, а також є учасником АТО. Свою провину у вчиненні злочину визнає повністю.
Під час судового засідання потерпіла розповіла, що чоловік часто кричить, ображає її, лається нецензурними словами у присутності малолітньої доньки, звинувачує у зраді, б’є посуд і меблі, виганяє з будинку, погрожує фізичною розправою. Натомість вона змушена часто втікати з дому та викликати поліцію.
Під час судового засідання обвинувачений розповів, що у них із дружиною систематично виникають конфлікти через побутові проблеми, мовляв, їй не подобається, як він виконує хатні справи. До того ж, підтвердив, що вони обоє вживають спиртні напої.
У результаті судового засідання, на основі показів, речових доказів та результату слідчого експерименту, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин. До слова, у межах цієї статті, це є найбільшим строком громадських робіт для обвинуваченого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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