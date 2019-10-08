Чоловік з Волині отримав 240 годин громадських робіт через систематичне домашнє насильство





Про цей йдеться у



Камінь-Каширський районний суд вже притягував чоловіка до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак історія повторювалася знову і знову, тож жінка вкотре звернулася за допомогою до правоохоронних органів.



Її чоловік та батько неповнолітньої доньки наразі ніде офіційно не працює, а також є учасником АТО. Свою провину у вчиненні злочину визнає повністю.



Під час судового засідання потерпіла розповіла, що чоловік часто кричить, ображає її, лається нецензурними словами у присутності малолітньої доньки, звинувачує у зраді, б’є посуд і меблі, виганяє з будинку, погрожує фізичною розправою. Натомість вона змушена часто втікати з дому та викликати поліцію.



Під час судового засідання обвинувачений розповів, що у них із дружиною систематично виникають конфлікти через побутові проблеми, мовляв, їй не подобається, як він виконує хатні справи. До того ж, підтвердив, що вони обоє вживають спиртні напої.



У результаті судового засідання, на основі показів, речових доказів та результату слідчого експерименту, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині засудили чоловіка із села Великий Обзир Камінь-Каширського району за систематичне вчинення домашнього насильства щодо своєї дружини. Йому призначили громадські роботи.Про цей йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.Камінь-Каширський районний суд вже притягував чоловіка до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак історія повторювалася знову і знову, тож жінка вкотре звернулася за допомогою до правоохоронних органів.Її чоловік та батько неповнолітньої доньки наразі ніде офіційно не працює, а також є учасником АТО. Свою провину у вчиненні злочину визнає повністю.Під час судового засідання потерпіла розповіла, що чоловік часто кричить, ображає її, лається нецензурними словами у присутності малолітньої доньки, звинувачує у зраді, б’є посуд і меблі, виганяє з будинку, погрожує фізичною розправою. Натомість вона змушена часто втікати з дому та викликати поліцію.Під час судового засідання обвинувачений розповів, що у них із дружиною систематично виникають конфлікти через побутові проблеми, мовляв, їй не подобається, як він виконує хатні справи. До того ж, підтвердив, що вони обоє вживають спиртні напої.У результаті судового засідання, на основі показів, речових доказів та результату слідчого експерименту, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин. До слова, у межах цієї статті, це є найбільшим строком громадських робіт для обвинуваченого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію