вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї під приводом розмитнення авто «кинули» на гроші волинянина

Шахраї під приводом розмитнення авто «кинули» на гроші волинянина
За минулу добу до поліції Волині звернулося четверо людей із заявами про шахрайства.

Так, до Горохівського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під приводом допомоги у розмитненні автомобіля зловмисники заволоділи значною сумою грошей, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На майже 18 тисяч гривень обдурили двох волинян псевдопрацівники банків. Пенсіонерка перерахувала шахраям майже 6 тисяч гривень за непритягнення дочки до кримінальної відповідальності.

Тож поліція вкотре просить волинян діяти обдумано у різноманітних ситуаціях:

- ніколи й нікому не повідомляйте ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;

- не розголошуйте свої дані, навіть якщо про це просить працівник банку, краще попрощатися з ним та самостійно зателефонувати у відділення. Якщо фінансовій установі, дійсно, потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі;

- здійснюйте покупки лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ретельно перевіряйте їхню адресу у стрічці браузера;

- користуйтеся доставкою з післяоплатою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
Сьогодні, 12:30
«Волиньгаз» хоче підвищити вартість транспортування газу на 73,5%, міська рада – проти
Сьогодні, 12:11
Шахраї під приводом розмитнення авто «кинули» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:07
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Польщі арештували українця через подвійне вбивство, яке сталось 26 років тому
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
29 травень, 18:15
Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї
07 квітень, 12:17
Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина
20 лютий, 19:43
Шахраї «кинули» волинянина на гроші Шахраї «кинули» волинянина на гроші
05 лютий, 19:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 13:27
 0
У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»
Сьогодні, 13:10
 0
У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса
Сьогодні, 12:47
 0
У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8