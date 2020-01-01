Шахраї під приводом розмитнення авто «кинули» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:07
За минулу добу до поліції Волині звернулося четверо людей із заявами про шахрайства.
Так, до Горохівського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під приводом допомоги у розмитненні автомобіля зловмисники заволоділи значною сумою грошей, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На майже 18 тисяч гривень обдурили двох волинян псевдопрацівники банків. Пенсіонерка перерахувала шахраям майже 6 тисяч гривень за непритягнення дочки до кримінальної відповідальності.
Тож поліція вкотре просить волинян діяти обдумано у різноманітних ситуаціях:
- ніколи й нікому не повідомляйте ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
- не розголошуйте свої дані, навіть якщо про це просить працівник банку, краще попрощатися з ним та самостійно зателефонувати у відділення. Якщо фінансовій установі, дійсно, потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі;
- здійснюйте покупки лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ретельно перевіряйте їхню адресу у стрічці браузера;
- користуйтеся доставкою з післяоплатою.
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Так, до Горохівського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під приводом допомоги у розмитненні автомобіля зловмисники заволоділи значною сумою грошей, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На майже 18 тисяч гривень обдурили двох волинян псевдопрацівники банків. Пенсіонерка перерахувала шахраям майже 6 тисяч гривень за непритягнення дочки до кримінальної відповідальності.
Тож поліція вкотре просить волинян діяти обдумано у різноманітних ситуаціях:
- ніколи й нікому не повідомляйте ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
- не розголошуйте свої дані, навіть якщо про це просить працівник банку, краще попрощатися з ним та самостійно зателефонувати у відділення. Якщо фінансовій установі, дійсно, потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі;
- здійснюйте покупки лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ретельно перевіряйте їхню адресу у стрічці браузера;
- користуйтеся доставкою з післяоплатою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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