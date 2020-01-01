Шахраї під приводом розмитнення авто «кинули» на гроші волинянина

За минулу добу до поліції Волині звернулося четверо людей із заявами про шахрайства.Так, до Горохівського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під приводом допомоги у розмитненні автомобіля зловмисники заволоділи значною сумою грошей, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На майже 18 тисяч гривень обдурили двох волинян псевдопрацівники банків. Пенсіонерка перерахувала шахраям майже 6 тисяч гривень за непритягнення дочки до кримінальної відповідальності.Тож поліція вкотре просить волинян діяти обдумано у різноманітних ситуаціях:- ніколи й нікому не повідомляйте ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;- не розголошуйте свої дані, навіть якщо про це просить працівник банку, краще попрощатися з ним та самостійно зателефонувати у відділення. Якщо фінансовій установі, дійсно, потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі;- здійснюйте покупки лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ретельно перевіряйте їхню адресу у стрічці браузера;- користуйтеся доставкою з післяоплатою.