У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
Сьогодні, 12:30
У деяких будинках міста Володимир-Волинський 17-го грудня тимчасово призупинять теплопостачання.
Про це повідомили на сторінці міста у фейсбуці.
Так, через прорив газопроводу середнього тиску, тепла не буде на вулицях Сагайдачного, Ковельській і прилеглих.
Аварія призупинила роботу п’яти котелень. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.
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Про це повідомили на сторінці міста у фейсбуці.
Так, через прорив газопроводу середнього тиску, тепла не буде на вулицях Сагайдачного, Ковельській і прилеглих.
Аварія призупинила роботу п’яти котелень. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.
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