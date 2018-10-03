У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі





Про це повідомили на



Так, через прорив газопроводу середнього тиску, тепла не буде на вулицях Сагайдачного, Ковельській і прилеглих.



Аварія призупинила роботу п’яти котелень. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

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