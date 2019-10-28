Гроші для лікарень, ремонту доріг і освіти: як у Луцьку «перекроїли» бюджет міської громади

Депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії - йдеться на сайті Луцькради.Зокрема, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» депутати спрямували 3,7 млн грн.5,7 млн грн виділили на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2».Майже 600 тисяч гривень депутати передбачили на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.Також депутати затвердили перелік об’єктів фінансування дорожньої інфраструктури: вул. Дубнівська (200 000 грн); - проспект Відродження (на ділянці від вул. Рівненської до вул. Митрополита Андрія Шептицького) в сумі 444 420 грн; проспект Соборності (на ділянці від вул. Чорновола до вул. Кравчука) в сумі 9 327 750 грн; вул. Ківерцівська – 46 952 280 грн; вул. Карбишева та ділянка дороги від вул. Карбишева до а/д М-19 – 201 800 грн.КП «Луцька міська клінічна лікарня» на придбання автомобіля для транспортування лабораторних аналізів, медикаментів, виробів медичного призначення, тощо виділили 486000 грн. Ще 143000 - для прання постільної білизни хворих, 600000 для біохімічного аналізатора для проведення досліджень, 65000 для дефібрилятора з функцією синхронізації.