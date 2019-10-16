У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса
Сьогодні, 12:47
У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, - йдеться на сайті Харківської міськради.
Зазначається, що у ці дні приспутять Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
Також скасовують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, - йдеться на сайті Харківської міськради.
Зазначається, що у ці дні приспутять Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
Також скасовують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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