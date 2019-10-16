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У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса

У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса
У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, - йдеться на сайті Харківської міськради.

Зазначається, що у ці дні приспутять Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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Теги: Кернес, Харків, смерть, триденна жалоба
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