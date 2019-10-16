У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, - йдеться на сайті Харківської міськради.



Зазначається, що у ці дні приспутять Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.



Також скасовують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, - йдеться на сайті Харківської міськради.Зазначається, що у ці дні приспутять Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.Також скасовують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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