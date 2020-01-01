вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»

У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»
У Луцьку просять відновити роботу годинника на Театральному майдані, який мешканці нарекли "Бім-Бомом".

Про це йдеться у петиції до місцевої влади Максима Кравченка.

Нагадаємо, цьогоріч годинник із нагоди 935-річчя міста завісили величезним банером.

"Пропоную підтримати петицію, розумію, що можуть бути на сьогоднішній день і важливіші проблеми, але як без легенди?", - зазначає Максим Кравченко у петиції.

Лучанин просить відродити "Бім-Бом" на Театральному майдані та зробити його смарт-годинником "із годинами та датою та іншими потрібними штучками".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, бім-бом, Театральний майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 13:27
У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»
Сьогодні, 13:10
У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса
Сьогодні, 12:47
У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
Сьогодні, 12:30
«Волиньгаз» хоче підвищити вартість транспортування газу на 73,5%, міська рада – проти
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Повністю знищена дорога: перевізники відмовляються обслуговувати єдиний маршрут між селами на Волині. ВІДЕО Повністю знищена дорога: перевізники відмовляються обслуговувати єдиний маршрут між селами на Волині. ВІДЕО
13 грудень, 13:13
У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті
30 листопад, 10:30
Лучани просять пустити маршрутку на одну з вулиць Лучани просять пустити маршрутку на одну з вулиць
25 листопад, 02:16
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів
20 листопад, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 13:27
 0
У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»
Сьогодні, 13:10
 0
У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса
Сьогодні, 12:47
 0
У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8