У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»





Про це йдеться у



Нагадаємо, цьогоріч годинник із нагоди 935-річчя міста завісили величезним банером.



"Пропоную підтримати петицію, розумію, що можуть бути на сьогоднішній день і важливіші проблеми, але як без легенди?", - зазначає Максим Кравченко у петиції.



Лучанин просить відродити "Бім-Бом" на Театральному майдані та зробити його смарт-годинником "із годинами та датою та іншими потрібними штучками".



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