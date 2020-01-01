У Луцьку просять «реанімувати» «Бім-Бом» і зробити його «розумним»
Сьогодні, 13:10
У Луцьку просять відновити роботу годинника на Театральному майдані, який мешканці нарекли "Бім-Бомом".
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Максима Кравченка.
Нагадаємо, цьогоріч годинник із нагоди 935-річчя міста завісили величезним банером.
"Пропоную підтримати петицію, розумію, що можуть бути на сьогоднішній день і важливіші проблеми, але як без легенди?", - зазначає Максим Кравченко у петиції.
Лучанин просить відродити "Бім-Бом" на Театральному майдані та зробити його смарт-годинником "із годинами та датою та іншими потрібними штучками".
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Про це йдеться у петиції до місцевої влади Максима Кравченка.
Нагадаємо, цьогоріч годинник із нагоди 935-річчя міста завісили величезним банером.
"Пропоную підтримати петицію, розумію, що можуть бути на сьогоднішній день і важливіші проблеми, але як без легенди?", - зазначає Максим Кравченко у петиції.
Лучанин просить відродити "Бім-Бом" на Театральному майдані та зробити його смарт-годинником "із годинами та датою та іншими потрібними штучками".
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