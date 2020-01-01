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В Україні – новий міністр аграрної політики

В Україні – новий міністр аграрної політики
Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила постанову про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відповідне рішення підтримали 242 народних депутатів України, передає УНН.

“Нам потрібна ефективна державницька політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. Перший крок – це призначення профільного міністра”, - сказав під час представлення кандидата Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Лещенко під час свого виступу зазначив, зокрема, що він є прибічником “максимального дерегулювання та детінізації аграрного сектору нашої держави”.

“Я вважаю, що мільйони гектарів української землі перебувають в тіні, на ній вирощується сільськогосподарська продукція і не сплачується жодних податків… Однозначно, потрібно оподатковувати кожен гектар української землі, однозначно потрібно закривати питання "скруток"… Ми бачимо потенціал детінізації для нашої держави тільки за 2021 рік, при комплексних заходах оподаткування та детінізації і боротьби зі “скрутками”, не менше 1 млрд доларів прямих надходжень до державного бюджету”, - сказав він.

Після того, як народні депутати підтримали кандидатуру Лещенка, новопризначений міністр склав присягу, пообіцявши, що виконає "історичну місію по відновленню Міністерства аграрної політики заради майбутніх поколінь".

Зазначимо, раніше комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради розглянув і підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Лещенка Міністром аграрної політики та продовольства України.

Як повідомляв УНН, на початку тижня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.

Так, 1 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань.

А 10 червня поточного року Романа Лещенка було призначено головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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Теги: міністр, аграрна політика, Роман Лещенко
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