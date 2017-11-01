Скільки Луцьк витратив на перевезення пільговиків за рік

Стало відомо, скільки у Луцьку у 2020 році витратили грошей на перевезення пільгових категорій громадян.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.Депутаткапоцікавилася, скільки цьогоріч із бюджету міста використали коштів на пільгове перевезення пасажирів.Директор департаменту бюджету та фінансіврозповіла, що на пільгове перевезення Луцьке підприємство електротранспорту отримало у 2020 році 22,9 мільйона гривень.«Із вересня оплата коштів для підприємства проводили за виконані роботи з кілометражу, у бюджеті на це передбачили ще понад 20 мільйонів», - сказала посадовиця. Тобто, загалом сума склала майже 43 мільйона гривень.