Скільки Луцьк витратив на перевезення пільговиків за рік
Сьогодні, 14:17
Стало відомо, скільки у Луцьку у 2020 році витратили грошей на перевезення пільгових категорій громадян.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутатка Алла Надточій поцікавилася, скільки цьогоріч із бюджету міста використали коштів на пільгове перевезення пасажирів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на пільгове перевезення Луцьке підприємство електротранспорту отримало у 2020 році 22,9 мільйона гривень.
«Із вересня оплата коштів для підприємства проводили за виконані роботи з кілометражу, у бюджеті на це передбачили ще понад 20 мільйонів», - сказала посадовиця. Тобто, загалом сума склала майже 43 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутатка Алла Надточій поцікавилася, скільки цьогоріч із бюджету міста використали коштів на пільгове перевезення пасажирів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на пільгове перевезення Луцьке підприємство електротранспорту отримало у 2020 році 22,9 мільйона гривень.
«Із вересня оплата коштів для підприємства проводили за виконані роботи з кілометражу, у бюджеті на це передбачили ще понад 20 мільйонів», - сказала посадовиця. Тобто, загалом сума склала майже 43 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка за допомогою поліції виселила горе-квартирантів
Сьогодні, 14:50
Скільки Луцьк витратив на перевезення пільговиків за рік
Сьогодні, 14:17
В Україні – новий міністр аграрної політики
Сьогодні, 13:58
У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 13:27