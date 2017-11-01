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Скільки Луцьк витратив на перевезення пільговиків за рік

Скільки Луцьк витратив на перевезення пільговиків за рік
Стало відомо, скільки у Луцьку у 2020 році витратили грошей на перевезення пільгових категорій громадян.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

Депутатка Алла Надточій поцікавилася, скільки цьогоріч із бюджету міста використали коштів на пільгове перевезення пасажирів.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на пільгове перевезення Луцьке підприємство електротранспорту отримало у 2020 році 22,9 мільйона гривень.

«Із вересня оплата коштів для підприємства проводили за виконані роботи з кілометражу, у бюджеті на це передбачили ще понад 20 мільйонів», - сказала посадовиця. Тобто, загалом сума склала майже 43 мільйона гривень.

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Теги: перевезення, пільговики, гроші, ЛПЕ
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