Як купити квартиру у «Супернові»? ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 20:03
«І що, правда, люди купують квартири у «Супернові» через ці ваші легендарні краєвиди?» – питаю у Наталки, менеджерки із продажу.
Мабуть, у Луцьку тільки люди, які не користуються інтернетом, не бачили світлини чи відео з казковими панорамами, які відкриваються із вікон цього ЖК. Туман, що клубками стелиться над парком. Перші промені сходу сонця і багряний захід. Шпилі кірхи посеред Старого міста. Заміський ландшафт Омеляника з теплом вечірнього світла з вікон осель… Таке враження, що «Супернова» – центр міста, з якого відкривається огляд на кожен куточок Луцька. І відкривається якось по-новому, красиво – ніби з фільму.
«Буває», – сміється Наталка. І додає: переваги «Супернови» – точно не тільки в краєвидах, але серед покупців справді багато тих, для кого це важливий нюанс.
Які ще питання цікавлять покупців житла у «Супернові» та якими є квартири зсередини – розповіли менеджерки із продажу Будівельної компанії «Інвестор» Валерія Киричук і Наталія Назарук.
Відділ продажів працює і в офісі "Інвестора" на вул. Коперника, і безпосередньо в ЖК "Супернова".
Хороше планування, просторі кімнати, велика кухня, якісні вікна і двері. Усе це – точно про квартири в «Супернові», але для будь-якого покупця ці характеристики лишаються просто словами, поки він не побачить усе на власні очі. Тому розказувати про житло менеджерки відділу продажів пропонують безпосередньо в стінах житлового комплексу.
Спершу дивимося квартиру в п'ятому будинку. Він уже збудований.
Проте квартир на продаж у цьому будинку вже немає - давно розкупили. Зараз серед "гарячих" пропозицій - "великий" будинок на кілька під'їздів.
«Яким першим враженням найчастіше діляться майбутні покупці, як бачать квартиру?» – запитую, коли переступаємо поріг.
«Мабуть, про те, які високі стелі. А вже коли трошки роздивляться, то обов’язково відмічають, наскільки рівні стіни. Вони у нас справді такі, що можна відразу клеїти шпалери», – каже Валерія.
І, звісно ж, додає про краєвиди. Адже перше, куди йдуть клієнти – до вікон, щоб перевірити, чи «не монтаж» оті всі відео і фото, які викладають в мережу.
Переступивши поріг, у "Супернові" найперше йдуть до вікон - побачити краєвиди на власні очі.
«В наших квартирах в ціну квадрата входить «тепла» підлога на кухні та ванній кімнаті, чистова стяжка, штукатурка. У цьому будинку ще гіпсова штукатурка, а надалі ми плануємо використовувати піщано-цементну. Вона краще зберігається, якщо житлом не користуються, не опалюють. Тому не проблема буде, якщо ремонт почнуть робить навіть через рік після здачі будинку. Також у вартість входить – автономне опалення, котел Bosh та сталеві радіатори Kermi, якісні панорамні вікна, вхідні броньовані двері, розводка електромережі і виходи на телебачення та інтернет», – перераховує Валерія.
Важливо, щоб клієнти розуміли, що саме входить у ціну квадратного метра, кажуть менеджери "Супернови".
Список – переконливий. Та ще більше «плюсів» додає інформація про те, що усе в цьому списку – якісне, а не просто – для кількості. За увесь час жоден із мешканців (а вже заселено понад 100 квартир!) не виявив бажання замінити вікно чи вхідні двері.
«Несучі стіни збудовані з керамічної цегли марки «М 100», тобто міцні, надійні і з натурального матеріалу. Стіни всередині – із газоблоку, це дозволяє легко робити перепланування», – розповідає. Та, оглянувшись, на першому поверсі квартири не знаходить перенесених стін. Виходить, квартиру добре спроектували.
З головних змін – власники навпаки вирішили додати один перестінок і розділити вітальню та кухню.
«Деколи клієнти питають, чи хтось із наших працівників живе в «Супернові». Погодьтесь, це показник – коли люди самі купують те, що рекомендують іншим. Нам на «Супернові» легко відповідати на це запитання, бо справді багато хто з нас має тут житло. І багато наших друзів та родичів. Я, до речі, не виняток», – ділиться Валерія.
Питаю про її власне відкриття, чим здивувала «Супернова». Бо одна справа – бачити рівну штукатурку, а зовсім інша – безпосередньо тут жити.
«Моє найбільше відкриття і здивування сталося в перший вечір. Коли я вийшла з під’їзду і почула… як тут тихо. Ні шуму машин, ні криків якихось випадкових компаній… Я довгий час жила на 33-му, потім в центрі і була впевнена, що оцей цілодобовий гамір – це невід’ємна частина життя в місті. Виявилось, що ні», – з усмішкою пригадує Валерія. Таких тихих і затишних вечорів, схоже, у неї тепер багато.
Для Валерії "Супернова" - не тільки місце роботи, але й домівка. І таких в колективі "Інвестора" - немало.
Зверніть увагу! Зараз є акційна пропозиція на 3-кімнатні квартири в новому будинку ЖК «Супернова». Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Більше про це можна почитати за посиланням.
Побачити, як живеться у «Cупернові» та відчути атмосферу із середини житла можна хіба напросившись до когось у гості. Готових квартир на продаж тут давно не буває: «Супернову» розкуповують, щойно над фундаментом починають рости перші поверхи.
«Навіть якщо людина купує квартиру в будинку, де тільки почали копати фундамент, ми все одно показуємо квартиру, якою вона буде – аналогічну у будинку, який вже збудований. Ми хочемо, щоб люди бачили, якими ми здаємо квартири: з рівними стінами, крутими панорамними вікнами, якісними вхідними дверима», – розповідає менеджерка Наталія.
Щоб вибрати квартиру, треба багато інформації і про забудовника, і про проект. Але найголовніше, кажуть менеджери "Супернови", побачити усе на власні очі
Та мені пощастило іще більше: побачити готову квартиру відразу з сучасним ремонтом. Та ще й яку! Дворівневе житло на верхніх поверхах, і відповідно – саме ті неймовірні краєвиди, якими в цій квартирі можна милуватися цілодобово.
Вікна виходять на різні сторони будинку, тож тут можна зустрічати день з ароматною кавою і сходом сонця просто у вікна спальні, а проводжати – із вечірніми краєвидами міста з іншого боку помешкання…
Шахта ліфта - посередині під'їзду і не межує з жодною квартирою
Про якість вхідних дверей говорить той факт, що за 2 роки у жодній квартирі двері не замінили
Наталка розповідає – сама теж купила квартиру в «Супернові». Каже, ні хвилини не сумнівалася із вибором, але ж таке рішення не приймають одноосібно. Тому мусила дати час сім’ї придивитися і до інших пропозицій на ринку нерухомості.
«Після того, як переглянули кілька інших новобудов, реакція була такою: та ваша «Супернова» найкрутіша! Кажу: ну, так – я ж про це давно кажу, і зовсім не через те, що тут працюю», – пригадує Наталія.
А ще зізнається: дуже любить, коли клієнти приходять на «Супернову» уже після інших об’єктів. Тоді не треба багато розповідати і детально пояснювати переваги, а достатньо лише один раз показати.
Кращий аргумент на користь ЖК, коли самі працівники теж купують тут житло
У дворівневій квартирі на першому поверсі - простора вітальня разом із кухнею. Тут також ще одна кімната і санвузол
На другому поверсі - дві кімнати
Милуватися краєвидами можна навіть не встаючи із ліжка
В квартирі зробили невелике перепланування і розширили ванну кімнату. Вона просто величезна...
І просто у ванній - ще одна неймовірна панорама.
«Супернова» – це не тільки якісні квартири. Є дуже багато переваг, якщо порівнювати з іншими житловими комплексами. Наприклад, величезна територія. Тут не просто є де припаркувати автомобіль усім мешканцям, чи вивести дитину на майданчик. Тут можна повноцінно гуляти», – розповідає Наталія, коли виходимо на територію ЖК.
Територія навколо ЖК - величезна: 5,6 га.
На вулиці – ранок і досить похмура погода, навіть накрапає дощ. Та ніби на підтвердження Наталиних слів навпроти в стильних дощовиках неспішним кроком йдуть двоє жінок.
Коли розминаємося, чую з розмови, що таки справді – організували собі невеличку ранкову прогулянку. Цитуючи самих пані, «бо так добре, коли є куди втекти від телевізора. А з нашими скверами біля дому навіть «локдаун» не страшний».
Текст: Людмила ЯВОРСЬКА
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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Мабуть, у Луцьку тільки люди, які не користуються інтернетом, не бачили світлини чи відео з казковими панорамами, які відкриваються із вікон цього ЖК. Туман, що клубками стелиться над парком. Перші промені сходу сонця і багряний захід. Шпилі кірхи посеред Старого міста. Заміський ландшафт Омеляника з теплом вечірнього світла з вікон осель… Таке враження, що «Супернова» – центр міста, з якого відкривається огляд на кожен куточок Луцька. І відкривається якось по-новому, красиво – ніби з фільму.
«Буває», – сміється Наталка. І додає: переваги «Супернови» – точно не тільки в краєвидах, але серед покупців справді багато тих, для кого це важливий нюанс.
Які ще питання цікавлять покупців житла у «Супернові» та якими є квартири зсередини – розповіли менеджерки із продажу Будівельної компанії «Інвестор» Валерія Киричук і Наталія Назарук.
Відділ продажів працює і в офісі "Інвестора" на вул. Коперника, і безпосередньо в ЖК "Супернова".
Хороше планування, просторі кімнати, велика кухня, якісні вікна і двері. Усе це – точно про квартири в «Супернові», але для будь-якого покупця ці характеристики лишаються просто словами, поки він не побачить усе на власні очі. Тому розказувати про житло менеджерки відділу продажів пропонують безпосередньо в стінах житлового комплексу.
Спершу дивимося квартиру в п'ятому будинку. Він уже збудований.
Проте квартир на продаж у цьому будинку вже немає - давно розкупили. Зараз серед "гарячих" пропозицій - "великий" будинок на кілька під'їздів.
«Яким першим враженням найчастіше діляться майбутні покупці, як бачать квартиру?» – запитую, коли переступаємо поріг.
«Мабуть, про те, які високі стелі. А вже коли трошки роздивляться, то обов’язково відмічають, наскільки рівні стіни. Вони у нас справді такі, що можна відразу клеїти шпалери», – каже Валерія.
І, звісно ж, додає про краєвиди. Адже перше, куди йдуть клієнти – до вікон, щоб перевірити, чи «не монтаж» оті всі відео і фото, які викладають в мережу.
Переступивши поріг, у "Супернові" найперше йдуть до вікон - побачити краєвиди на власні очі.
«В наших квартирах в ціну квадрата входить «тепла» підлога на кухні та ванній кімнаті, чистова стяжка, штукатурка. У цьому будинку ще гіпсова штукатурка, а надалі ми плануємо використовувати піщано-цементну. Вона краще зберігається, якщо житлом не користуються, не опалюють. Тому не проблема буде, якщо ремонт почнуть робить навіть через рік після здачі будинку. Також у вартість входить – автономне опалення, котел Bosh та сталеві радіатори Kermi, якісні панорамні вікна, вхідні броньовані двері, розводка електромережі і виходи на телебачення та інтернет», – перераховує Валерія.
Важливо, щоб клієнти розуміли, що саме входить у ціну квадратного метра, кажуть менеджери "Супернови".
Список – переконливий. Та ще більше «плюсів» додає інформація про те, що усе в цьому списку – якісне, а не просто – для кількості. За увесь час жоден із мешканців (а вже заселено понад 100 квартир!) не виявив бажання замінити вікно чи вхідні двері.
«Несучі стіни збудовані з керамічної цегли марки «М 100», тобто міцні, надійні і з натурального матеріалу. Стіни всередині – із газоблоку, це дозволяє легко робити перепланування», – розповідає. Та, оглянувшись, на першому поверсі квартири не знаходить перенесених стін. Виходить, квартиру добре спроектували.
З головних змін – власники навпаки вирішили додати один перестінок і розділити вітальню та кухню.
«Деколи клієнти питають, чи хтось із наших працівників живе в «Супернові». Погодьтесь, це показник – коли люди самі купують те, що рекомендують іншим. Нам на «Супернові» легко відповідати на це запитання, бо справді багато хто з нас має тут житло. І багато наших друзів та родичів. Я, до речі, не виняток», – ділиться Валерія.
Питаю про її власне відкриття, чим здивувала «Супернова». Бо одна справа – бачити рівну штукатурку, а зовсім інша – безпосередньо тут жити.
«Моє найбільше відкриття і здивування сталося в перший вечір. Коли я вийшла з під’їзду і почула… як тут тихо. Ні шуму машин, ні криків якихось випадкових компаній… Я довгий час жила на 33-му, потім в центрі і була впевнена, що оцей цілодобовий гамір – це невід’ємна частина життя в місті. Виявилось, що ні», – з усмішкою пригадує Валерія. Таких тихих і затишних вечорів, схоже, у неї тепер багато.
Для Валерії "Супернова" - не тільки місце роботи, але й домівка. І таких в колективі "Інвестора" - немало.
Зверніть увагу! Зараз є акційна пропозиція на 3-кімнатні квартири в новому будинку ЖК «Супернова». Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Більше про це можна почитати за посиланням.
Побачити, як живеться у «Cупернові» та відчути атмосферу із середини житла можна хіба напросившись до когось у гості. Готових квартир на продаж тут давно не буває: «Супернову» розкуповують, щойно над фундаментом починають рости перші поверхи.
«Навіть якщо людина купує квартиру в будинку, де тільки почали копати фундамент, ми все одно показуємо квартиру, якою вона буде – аналогічну у будинку, який вже збудований. Ми хочемо, щоб люди бачили, якими ми здаємо квартири: з рівними стінами, крутими панорамними вікнами, якісними вхідними дверима», – розповідає менеджерка Наталія.
Щоб вибрати квартиру, треба багато інформації і про забудовника, і про проект. Але найголовніше, кажуть менеджери "Супернови", побачити усе на власні очі
Та мені пощастило іще більше: побачити готову квартиру відразу з сучасним ремонтом. Та ще й яку! Дворівневе житло на верхніх поверхах, і відповідно – саме ті неймовірні краєвиди, якими в цій квартирі можна милуватися цілодобово.
Вікна виходять на різні сторони будинку, тож тут можна зустрічати день з ароматною кавою і сходом сонця просто у вікна спальні, а проводжати – із вечірніми краєвидами міста з іншого боку помешкання…
Шахта ліфта - посередині під'їзду і не межує з жодною квартирою
Про якість вхідних дверей говорить той факт, що за 2 роки у жодній квартирі двері не замінили
Наталка розповідає – сама теж купила квартиру в «Супернові». Каже, ні хвилини не сумнівалася із вибором, але ж таке рішення не приймають одноосібно. Тому мусила дати час сім’ї придивитися і до інших пропозицій на ринку нерухомості.
«Після того, як переглянули кілька інших новобудов, реакція була такою: та ваша «Супернова» найкрутіша! Кажу: ну, так – я ж про це давно кажу, і зовсім не через те, що тут працюю», – пригадує Наталія.
А ще зізнається: дуже любить, коли клієнти приходять на «Супернову» уже після інших об’єктів. Тоді не треба багато розповідати і детально пояснювати переваги, а достатньо лише один раз показати.
Кращий аргумент на користь ЖК, коли самі працівники теж купують тут житло
У дворівневій квартирі на першому поверсі - простора вітальня разом із кухнею. Тут також ще одна кімната і санвузол
На другому поверсі - дві кімнати
Милуватися краєвидами можна навіть не встаючи із ліжка
В квартирі зробили невелике перепланування і розширили ванну кімнату. Вона просто величезна...
І просто у ванній - ще одна неймовірна панорама.
«Супернова» – це не тільки якісні квартири. Є дуже багато переваг, якщо порівнювати з іншими житловими комплексами. Наприклад, величезна територія. Тут не просто є де припаркувати автомобіль усім мешканцям, чи вивести дитину на майданчик. Тут можна повноцінно гуляти», – розповідає Наталія, коли виходимо на територію ЖК.
Територія навколо ЖК - величезна: 5,6 га.
На вулиці – ранок і досить похмура погода, навіть накрапає дощ. Та ніби на підтвердження Наталиних слів навпроти в стильних дощовиках неспішним кроком йдуть двоє жінок.
Коли розминаємося, чую з розмови, що таки справді – організували собі невеличку ранкову прогулянку. Цитуючи самих пані, «бо так добре, коли є куди втекти від телевізора. А з нашими скверами біля дому навіть «локдаун» не страшний».
Текст: Людмила ЯВОРСЬКА
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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