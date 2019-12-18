Як купити квартиру у «Супернові»? ФОТОРЕПОРТАЖ*

Які ще питання цікавлять покупців житла у «Супернові» та якими є квартири зсередини – розповіли менеджерки із продажу Будівельної компанії «Інвестор»Відділ продажів працює і в офісі "Інвестора" на вул. Коперника, і безпосередньо в ЖК "Супернова".Хороше планування, просторі кімнати, велика кухня, якісні вікна і двері. Усе це – точно про квартири в «Супернові», але для будь-якого покупця ці характеристики лишаються просто словами, поки він не побачить усе на власні очі. Тому розказувати про житло менеджерки відділу продажів пропонують безпосередньо в стінах житлового комплексу.Спершу дивимося квартиру в п'ятому будинку. Він уже збудований.Проте квартир на продаж у цьому будинку вже немає - давно розкупили. Зараз серед "гарячих" пропозицій - "великий" будинок на кілька під'їздів.«Яким першим враженням найчастіше діляться майбутні покупці, як бачать квартиру?» – запитую, коли переступаємо поріг.«Мабуть, про те, які високі стелі. А вже коли трошки роздивляться, то обов’язково відмічають, наскільки рівні стіни. Вони у нас справді такі, що можна відразу клеїти шпалери», – каже Валерія.І, звісно ж, додає про краєвиди. Адже перше, куди йдуть клієнти – до вікон, щоб перевірити, чи «не монтаж» оті всі відео і фото, які викладають в мережу.Переступивши поріг, у "Супернові" найперше йдуть до вікон - побачити краєвиди на власні очі.«В наших квартирах в ціну квадрата входить «тепла» підлога на кухні та ванній кімнаті, чистова стяжка, штукатурка. У цьому будинку ще гіпсова штукатурка, а надалі ми плануємо використовувати піщано-цементну. Вона краще зберігається, якщо житлом не користуються, не опалюють. Тому не проблема буде, якщо ремонт почнуть робить навіть через рік після здачі будинку. Також у вартість входить – автономне опалення, котел Bosh та сталеві радіатори Kermi, якісні панорамні вікна, вхідні броньовані двері, розводка електромережі і виходи на телебачення та інтернет», – перераховує Валерія.Важливо, щоб клієнти розуміли, що саме входить у ціну квадратного метра, кажуть менеджери "Супернови".Список – переконливий. Та ще більше «плюсів» додає інформація про те, що усе в цьому списку – якісне, а не просто – для кількості. За увесь час жоден із мешканців (а вже заселено понад 100 квартир!) не виявив бажання замінити вікно чи вхідні двері.«Несучі стіни збудовані з керамічної цегли марки «М 100», тобто міцні, надійні і з натурального матеріалу. Стіни всередині – із газоблоку, це дозволяє легко робити перепланування», – розповідає. Та, оглянувшись, на першому поверсі квартири не знаходить перенесених стін. Виходить, квартиру добре спроектували.З головних змін – власники навпаки вирішили додати один перестінок і розділити вітальню та кухню.«Деколи клієнти питають, чи хтось із наших працівників живе в «Супернові». Погодьтесь, це показник – коли люди самі купують те, що рекомендують іншим. Нам на «Супернові» легко відповідати на це запитання, бо справді багато хто з нас має тут житло. І багато наших друзів та родичів. Я, до речі, не виняток», – ділиться Валерія.Питаю про її власне відкриття, чим здивувала «Супернова». Бо одна справа – бачити рівну штукатурку, а зовсім інша – безпосередньо тут жити.«Моє найбільше відкриття і здивування сталося в перший вечір. Коли я вийшла з під’їзду і почула… як тут тихо. Ні шуму машин, ні криків якихось випадкових компаній… Я довгий час жила на 33-му, потім в центрі і була впевнена, що оцей цілодобовий гамір – це невід’ємна частина життя в місті. Виявилось, що ні», – з усмішкою пригадує Валерія. Таких тихих і затишних вечорів, схоже, у неї тепер багато.Для Валерії "Супернова" - не тільки місце роботи, але й домівка. І таких в колективі "Інвестора" - немало.Зверніть увагу! Зараз є акційна пропозиція на 3-кімнатні квартири в новому будинку ЖК «Супернова». Акція передбачає ціну від, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від. Більше про це можна почитатиПобачити, як живеться у «Cупернові» та відчути атмосферу із середини житла можна хіба напросившись до когось у гості. Готових квартир на продаж тут давно не буває: «Супернову» розкуповують, щойно над фундаментом починають рости перші поверхи.«Навіть якщо людина купує квартиру в будинку, де тільки почали копати фундамент, ми все одно показуємо квартиру, якою вона буде – аналогічну у будинку, який вже збудований. Ми хочемо, щоб люди бачили, якими ми здаємо квартири: з рівними стінами, крутими панорамними вікнами, якісними вхідними дверима», – розповідає менеджерка Наталія.Щоб вибрати квартиру, треба багато інформації і про забудовника, і про проект. Але найголовніше, кажуть менеджери "Супернови", побачити усе на власні очіТа мені пощастило іще більше: побачити готову квартиру відразу з сучасним ремонтом. Та ще й яку! Дворівневе житло на верхніх поверхах, і відповідно – саме ті неймовірні краєвиди, якими в цій квартирі можна милуватися цілодобово.Вікна виходять на різні сторони будинку, тож тут можна зустрічати день з ароматною кавою і сходом сонця просто у вікна спальні, а проводжати – із вечірніми краєвидами міста з іншого боку помешкання…Шахта ліфта - посередині під'їзду і не межує з жодною квартироюПро якість вхідних дверей говорить той факт, що за 2 роки у жодній квартирі двері не замінилиНаталка розповідає – сама теж купила квартиру в «Супернові». Каже, ні хвилини не сумнівалася із вибором, але ж таке рішення не приймають одноосібно. Тому мусила дати час сім’ї придивитися і до інших пропозицій на ринку нерухомості.«Після того, як переглянули кілька інших новобудов, реакція була такою: та ваша «Супернова» найкрутіша! Кажу: ну, так – я ж про це давно кажу, і зовсім не через те, що тут працюю», – пригадує Наталія.А ще зізнається: дуже любить, коли клієнти приходять на «Супернову» уже після інших об’єктів. Тоді не треба багато розповідати і детально пояснювати переваги, а достатньо лише один раз показати.Кращий аргумент на користь ЖК, коли самі працівники теж купують тут житлоУ дворівневій квартирі на першому поверсі - простора вітальня разом із кухнею. Тут також ще одна кімната і санвузолНа другому поверсі - дві кімнатиМилуватися краєвидами можна навіть не встаючи із ліжкаВ квартирі зробили невелике перепланування і розширили ванну кімнату. Вона просто величезна...І просто у ванній - ще одна неймовірна панорама.«Супернова» – це не тільки якісні квартири. Є дуже багато переваг, якщо порівнювати з іншими житловими комплексами. Наприклад, величезна територія. Тут не просто є де припаркувати автомобіль усім мешканцям, чи вивести дитину на майданчик. Тут можна повноцінно гуляти», – розповідає Наталія, коли виходимо на територію ЖК.Територія навколо ЖК - величезна: 5,6 га.На вулиці – ранок і досить похмура погода, навіть накрапає дощ. Та ніби на підтвердження Наталиних слів навпроти в стильних дощовиках неспішним кроком йдуть двоє жінок.Коли розминаємося, чую з розмови, що таки справді – організували собі невеличку ранкову прогулянку. Цитуючи самих пані, «бо так добре, коли є куди втекти від телевізора. А з нашими скверами біля дому навіть «локдаун» не страшний».Текст:Фото: