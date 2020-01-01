Де на Волині не буде світла 18 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».09:00-16:00. с. Зимне вул.Івана Франка, вул. Зимнівська, вул. Українська, вул. Грушевського10:00-17:00. Устилузьке споживче товариство Магазин с. Лудин, вул. Гостинець, 30-9610:00–15:30. с. Самоволя: клуб, вул.Шевченка 42,44,46,48-8609:00-16:00. с. Борохів – школа, дитсадок,ФОП Мазур С.Є. - магазинФОП Ковальчук Т.В. - магазинс. Вишнів - школа, дитсадок,ТзОВ "Астеліт" – мобільна база, церкваФОП Олешко Є.С. - млинФОП Зотова С.В. - комплекс 101 км с.Борохіввул.Визволителів,2-20 ,1-25 вул.Молодіжна,1-14,вул.Миру,54-74 ,57,вул.Перемоги,вул.Гагаріна,с. Вишніввул.1-го Травня,вул.Л.Українки,вул.Київська,вул.Центральнавул.Тихавул. Вишнева09:00-17:00. Управління освіти ВК Ковельської міської радиРелігійна громада (релігійне обєднання) на честь Святого Князя Олега брянського УПЦАТ « Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ДП "Державний центр сертифікації і експертизиСільськогосподарської продукції"ФОП Філюк Г.АУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиКовельське МТМОФОП Семерей С.Л м.КовельСільськогосподарське ТзОВ "Зоря", с. ВелицькКовельське УВКГ « Ковельводоканал», м. Ковель09:00–16:00. с. Маньків вул. Першотравнева, вул. Центральна13:30-17:00. Бойлерна ввід №1Поліклініка УВС в. 1Пожежне ДЕПО в. 1Торговий павільйон, вул. Чернишевського, 68-134, 55-131вул. Урицькоговул. Добролюбова09:00–17:00. с. Коршів вул. Зелена, Польовас. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., Житловий масив "БАМ". с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний", оголюби, с. Тарасово вул. Зоряна, с.Забороль вул.Лісова10:00–17:00. с. В.Омеляник СВК "УРОЖАЙ" (Пп Янюк П.П), с. Забороль: ПП Поліщук О.І. (бар „Пікнік”), Садівниче товариство „Дубок”, житловий масив «Шевченка»09:00-16:00. с. Чмикос, с. Голядин, м. Любомль, вул. Незалежності, Хлібна, Польова, 1-го травня10:00-16:00. Станція мобільного зв’язку «Водафон», сортдільниця, дитячий садок, магазини, пожежне депо, с. Деревок (частково)09:00-17:00. Південний Водозабір10:00-17:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с .Гірники, Сільця-Гірницькі.10:00-12:00. частково с. Лучичі09:00-17:00. с. Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб, с. Трилісці (повністю), с. Линівка (повністю), с. Марянівка (повністю), м. Рожище, в. Мазепи, 107-133 (непарні), м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31, с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5, м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31, Церква с. Топільне с. Топільно, в. Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна, с. Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС, школа, котельня, церква, магазини: Вольська, СТ Вовнянка, ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада с.Топільно, вул. Ватутіна, Квітнева, Першотравнева, Ювілейна, Миру, Садова, Жовтнева, с.Дмитрівка вул. Молодіжна, м.Рожище вул.Тичини, с.Кременець вул.Тиха10:00-16:00. СВК Нове життя, с. Сераховичі09:00-16:00. с. Кримне вул Набережна, Центральна, 8 березня.10:00-15:30. Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин, с. Мочулки10:00-15:30. ТзОВ «ВВ Агро», СКЗ, ФОП Поприч О.М.- магазин, с. Дуліби вул. Центральна, Кустицька