Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая
Сьогодні, 15:40
В рамках акції “Подарунок від святого Миколая”, у четвер, 17 грудня, розпочалось вручення подарунків дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, подарунки отримали діти з сіл Луцької територіальної громади: Озерце, Кульчин, Забороль, Сьомаки, Одеради, Городок, Княгининок, Милуші, Прилуцьке.
Загалом, за період з 16 по 18 грудня, працівники служби у справах дітей вручать 17 таких подарункових наборів у селах, та ще 83 — у місті Луцьку.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, подарунки отримали діти з сіл Луцької територіальної громади: Озерце, Кульчин, Забороль, Сьомаки, Одеради, Городок, Княгининок, Милуші, Прилуцьке.
Загалом, за період з 16 по 18 грудня, працівники служби у справах дітей вручать 17 таких подарункових наборів у селах, та ще 83 — у місті Луцьку.
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