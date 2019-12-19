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Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая

Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая
В рамках акції “Подарунок від святого Миколая”, у четвер, 17 грудня, розпочалось вручення подарунків дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Так, подарунки отримали діти з сіл Луцької територіальної громади: Озерце, Кульчин, Забороль, Сьомаки, Одеради, Городок, Княгининок, Милуші, Прилуцьке.

Загалом, за період з 16 по 18 грудня, працівники служби у справах дітей вручать 17 таких подарункових наборів у селах, та ще 83 — у місті Луцьку.

Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая
Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая
Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая
Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая

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Теги: подарунки, святий Миколай
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