Маленькі волиняни, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки до свята Миколая





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Так, подарунки отримали діти з сіл Луцької територіальної громади: Озерце, Кульчин, Забороль, Сьомаки, Одеради, Городок, Княгининок, Милуші, Прилуцьке.



Загалом, за період з 16 по 18 грудня, працівники служби у справах дітей вручать 17 таких подарункових наборів у селах, та ще 83 — у місті Луцьку.





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