Книгарню «Освіта» хочуть передати у комунальну власність Луцька

Обласна рада хоче передати книгарню "Освіта" у комунальну власність Луцька.Про це стало відомо на засіданні постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 17 грудня, йдеться на сайті ради.Директорка комунального підприємства "Освіта"розповіла депутатам, що останні два роки книгарня є збитковою, хоча до цього працювала досить успішно."Ми маємо відзнаки усіх губернаторів області та усіх мерів Луцька. Ми завжди платили досить хороші податки у тому числі й податок на прибуток. Ці два роки для нас дуже важкі, адже у 2019 році у нас була судова тяганина і був підірваний авторитет підприємства, а цьогоріч ми понесли збитки у зв'язку із коронавірусом, адже два місяці не працювали. За минулий рік ми маємо невтішні фінансові результати, а саме 90 тисяч збитків, за 11 місяців 2020 року цей показник дещо зменшився і сягає 25 тисяч", - зауважила вона.Оксана Грінченко розповідає, що наразі у книгарні працевлаштовано 4 працівники, які вчасно отримують заробітну плату, податки та комунальні платежі вони теж сплачують регулярно, переконує вона."В нас все з'їдають податки і зарплата. Для того, щоб втриматись на плаву, нам потрібно поповнювати обігові кошти із цим проханням я неодноразово зверталась до обласної ради. Якщо нам дадуть зараз хоча б тисяч 200 тисяч гривень, щоб ми могли закупити товар та покращити показники своєї діяльності, то ми будемо дуже вдячні", - наголосила вона.Депутаткапорадила директорці брати приклад з інших книгарень та пропонувати свою продукцію безпосередньо в навчальних закладах різних куточків області. Оксана Грінченко каже, що комунікація з освітянами у них налагоджена та обіцяє взяти цю пропозицію на озброєння в майбутньому. Разом з тим, вона озвучує депутатам й іншу проблему, яка потребує вирішення. Мовляв, відкритим також залишається питання ремонту приміщення, яке книгарня орендує у міста Луцька."Приміщення потребує осучаснення та ремонту, воно не може далі знаходитись у такому стані, в якому перебувало упродовж останніх 30 років. На початку двохтисячних років ми зробили те, що було в наших силах. Зокрема, було встановлено нові вхідні двері, замінено світло, придбано комп'ютерну техніку та касовий апарат. Це все власними силами, але зараз дуже важко це робити самотужки", - наголошує вона.Вислухавши директорку книгарні, депутатпоставив під сумнів доцільність перебування цього закладу у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області."Воно ж фактично знаходиться в Луцьку, у приміщенні міської комунальної власності, прибутку ніякого не приносить. В даному випадку я не бачу бізнес-моделі, яка б приносила обласній раді від цього вигоду чи виконувала б якийсь соціальний ефект, який не може виконувати інше схоже підприємство", - зауважив він.В результаті обговорення члени профільної комісії доручили відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності апарату облради підготувати звернення до Луцької міської ради щодо розгляду можливості передачі комунального підприємства "Освіта" із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у спільну власність територіальної громади міста Луцька.Крім того, депутати розглянули кадрове питання. Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радиповідомила, що 31.12.2020 закінчується терміну дії контракту з директором КП "Освіта" Оксаною Грінченко, відтак комісія рекомендувала голові обласної ради в установленому законом порядку звільнити пані Грінченко з посади директора та призначити її тимчасово виконувачем обов’язків директора КП "Освіта". Нового керівника підприємства оберуть на конкурсній основі.