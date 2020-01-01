Поблизу Теремнівських ставків викорчовують аварійні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 16:15
У луцьких парках викорчовують аварійні та уражені шкідниками дерева. У міській раді обрали локації, де зріжуть зелені насадження до кінця грудня. Це – дерева на Меморіалі Вічної слави, поблизу Теремнівських ставків та у Дубовому гаю.
Про це розповіла Суспільному еколог Оксана Лисак.
У парку біля Теремнівських ставків у Луцьку нині зрізають верби, клени та граби, яким понад 40 років, каже майстер КП "Парки та сквери" Валерій Тутейко. Із його слів, дерева всохли, тому відшаровується кора і присутня серцевинна гниль.
"У дендропарку поблизу меморіального комплексу хвойні дерева або знаходяться в аварійному стані, або уражені шкідником", - розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця каже, що 24 аварійних дерева, із них 14 ялин, знесуть та посадять нові.
"Масові всихання ялин – це не тільки вікова особливість, а й ураження шкідниками. Ці рослини видаляти треба оперативно, бо перебування цього сухого гілля, хвої на ґрунті, веде до поширення шкідників", – каже посадовиця.
З її слів, до весни комісія має визначитися з видами рослин, які посадять на місці викорчуваних. Уражену шкідником деревину спалять у котельні.
Аварійні дерева знесуть уже наступного тижня. Дозвіл на видалення у комунальників чинний до 31 грудня цього року. Кошторис виконаних робіт, в міськраді обіцяли озвучити згодом.
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Про це розповіла Суспільному еколог Оксана Лисак.
У парку біля Теремнівських ставків у Луцьку нині зрізають верби, клени та граби, яким понад 40 років, каже майстер КП "Парки та сквери" Валерій Тутейко. Із його слів, дерева всохли, тому відшаровується кора і присутня серцевинна гниль.
"У дендропарку поблизу меморіального комплексу хвойні дерева або знаходяться в аварійному стані, або уражені шкідником", - розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця каже, що 24 аварійних дерева, із них 14 ялин, знесуть та посадять нові.
"Масові всихання ялин – це не тільки вікова особливість, а й ураження шкідниками. Ці рослини видаляти треба оперативно, бо перебування цього сухого гілля, хвої на ґрунті, веде до поширення шкідників", – каже посадовиця.
З її слів, до весни комісія має визначитися з видами рослин, які посадять на місці викорчуваних. Уражену шкідником деревину спалять у котельні.
Аварійні дерева знесуть уже наступного тижня. Дозвіл на видалення у комунальників чинний до 31 грудня цього року. Кошторис виконаних робіт, в міськраді обіцяли озвучити згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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