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Поблизу Теремнівських ставків викорчовують аварійні дерева. ВІДЕО

Поблизу Теремнівських ставків викорчовують аварійні дерева. ВІДЕО
У луцьких парках викорчовують аварійні та уражені шкідниками дерева. У міській раді обрали локації, де зріжуть зелені насадження до кінця грудня. Це – дерева на Меморіалі Вічної слави, поблизу Теремнівських ставків та у Дубовому гаю.

Про це розповіла Суспільному еколог Оксана Лисак.

У парку біля Теремнівських ставків у Луцьку нині зрізають верби, клени та граби, яким понад 40 років, каже майстер КП "Парки та сквери" Валерій Тутейко. Із його слів, дерева всохли, тому відшаровується кора і присутня серцевинна гниль.

"У дендропарку поблизу меморіального комплексу хвойні дерева або знаходяться в аварійному стані, або уражені шкідником", - розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

Чиновниця каже, що 24 аварійних дерева, із них 14 ялин, знесуть та посадять нові.

"Масові всихання ялин – це не тільки вікова особливість, а й ураження шкідниками. Ці рослини видаляти треба оперативно, бо перебування цього сухого гілля, хвої на ґрунті, веде до поширення шкідників", – каже посадовиця.

З її слів, до весни комісія має визначитися з видами рослин, які посадять на місці викорчуваних. Уражену шкідником деревину спалять у котельні.

Аварійні дерева знесуть уже наступного тижня. Дозвіл на видалення у комунальників чинний до 31 грудня цього року. Кошторис виконаних робіт, в міськраді обіцяли озвучити згодом.


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Теги: дерева, Луцьк, викорчовування
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