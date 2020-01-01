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Поблизу Любешева проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними

Поблизу Любешева проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.

Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

Тож жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці селища Любешів протягом 17-18 грудня 2020 року, в період з 10:00 до 17.00 год.

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Теги: стрільбища, Любешів
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