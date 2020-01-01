Поблизу Любешева проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними





Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.



Тож жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці селища Любешів протягом 17-18 грудня 2020 року, в період з 10:00 до 17.00 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.Тож жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці селища Любешів протягом 17-18 грудня 2020 року, в період з 10:00 до 17.00 год.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію